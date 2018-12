Brusel Mayové: Neustoupíme, přesvědčte Dolní sněmovnu, ať se chová rozumně

14. 12. 2018

Britské premiérce Therese Mayové bylo sděleno v Bruselu, ať se vrátí do Dolní sněmovny a najde tam řešení pro přijetí její "dohody" s EU o odchodu Británie z EU. Apel od britské premiérky, aby Evropská unie Británii ustoupila a zrušila tzv. "zarážku", podmínku, že Británie bude muset zůstat členem evropské celní unie, dokud nebude technologicky zajištěno, aby zůstala otevřená hranice mezi Severním Irskem a Irskou republikou.

Apel britské premiérky na hlav států evropské sedmadvacítky zůstal nevyslyšel. Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker charakterizoval britskou debatu jako "mlhavou" a řekl Mayové, ať se vrátí s jasným plánem.Vedoucí představitelé evropské sedmadvacítky zdůraznili, že o uzavřené dohodě už znovu jednat nebudou a vzkázali britským poslancům, aby se chovali odpovědně a nalezli cestu ze slepé uličky. ZDE Britové budou muset za cestu do Evropy po odchodu z EU platit 7 euro. Dostanou tak podobné svolení k cestám do EU, na tři roky, o jaké evropští občané musejí žádat při cestách do USA. ZDE Bývalý britský premiér Tony Blair v pátek řekl v britském rozhlase, že v Dolní sněmovně brzo vznikne většina podporující nové referendum o brexitu. "Situace je v naprostém chaosu, jak může být nyní nesprávné nezeptat se občanů znovu, co chtějí?" Dodal, že kdyby Británie dala najevo, že chce zůstat v EU, Brusel by jí učinil ústupky, například při omezení volného pohybu evropského obyvatelstva do Británie. ZDE