Ruští propagandisté se zaměřili r. 2016 na Afroameričany v USA ve snaze zdiskreditovat Clintonovou

18. 12. 2018



Ruští operativci zneužili sociálních sítí k potlačování hlasů pro Hillary Clintonovou a k podpoření Donalda Trumpa



Ruští onlinoví propagandisté se během americké předvolební kampaně r. 2016 agresivně zaměřovali na Afroameričany v USA ve snaze podpořit Donalda Trumpa. Analytikové zjistili, že ruští operativci používali sociálních sítí k tomu, aby "mátli černochy a další proclintonovské bloky, odváděli jejich pozornost a odrazovali je od hlasování pro Clintonovou". Šířili lživá tvrzení, jako že Clintonová dostává peníze od Ku Klux Klanu.

Volební účast černochů v prezidentských volbách r. 2016 poprvé za 20 let poklesla pod méně než 60 procent, z rekordní výše 66,6 procent černošských voličů r. 2012. Z průzkumů u východů z volebních místností vyplynulo, že černošští voliči dávali silně přednost Clintonové před Trumpem.Vyplývá to ze svou analýz, předložených v pondělí americkému Senátu. Jednu vypracovali odborníci z Oxfordské univerzity a druhou New Knowledge, americká firma pro bezpečnost internetu.New Knowledge konstatuje, že Rusko vedlo "propagandistickou válku" proti americké veřejnosti po dobu pěti let. Oxfordští výzkumníci poukázali na to, že zatímco účelem propagandy měly být "rozhádat" Američany nejrůznějšími směry, je jasné, že všechny zprávy na sociálních sítích se snažily prospět Republikánské straně a konkrétně Donaldu Trumpovi.Obě zprávy připisují vinu hlavním sociálním sítím - Facebooku, Twitteru a Googlu, které neposkytly americkým úřadům dostatečná data pro vyšetření ruské kampaně. Někteří činitelé těchto firem "zkresili informace nebo se vyhýbali poskytování informací" a "lhali" v prohlášeních určených Kongresu.Jeden falešný účet na Facebooku, vytvořený Rusy, Blackactivist, měl 4,6 milionu likeů. V posledních týdnech kampaně sdělil svým stoupencům, že "pro Hillary Clintonovou nejsou žádné životy důležité" a že černoši by měli hlasovat pro kandidátku Strany zelených Jill Steinovou, a že "neúčast ve volbách je způsobem, jimž projevujeme svá práva".Operativci v Petrohradě dokonce najímali lidé v USA, kteří se účastnili politických shromáždění a rozdávali literaturu.Oxfordští výzkumníci zjistili, že reklamy na Facebooku a Instagramu byly zaměřeny více na americké černochy než na jakoukoliv jinou skupinu. Na uživatele Facebooku zajímající se o americké černošské otázky bylo zaměřeno více než 1000 reklam, které dosáhly více než 16 milionů lidí. Cílem materiálu bylo vyvolávat hněv proti zkresleným údajům o chudobě, věznění černochů a užívání síly americkou policií proti černošským Američanům ve snaze odčerpat politickou energii od etablovaných politických institucí. Podobný materiál šířili Rusové na Twitteru a na YouTube.Materiál na Facebooku také mátl Američany ohledně volebních předpisů.Podle firmy New Knowledge byla ruská propagandistická kampaň třetí frontou ruských zásahů do voleb r. 2016 spolu s hackersky ukradenými emaily Demokratické strany a spolu s pokusy hackersky narušit internetové volební systémy v USA.Propagandistům umožnila šíření lživých a manipulativních materiálů absence lidských redaktorů na Facebooku. "Zjevně musejí demokracie počítačovou propagandu brát vážně jako hrozbu svému veřejnému životu," konstatují výzkumníci z Oxfordu.Podrobnosti v angličtině ZDE