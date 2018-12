Think tank: NATO musí být připraveno čelit rapidní ruské invazi do Evropy

19. 12. 2018

Rusko je v postavení, které mu umožňuje rychle porazit předsunuté americké síly a síly NATO a zmocnit se území, než budou moci dorazit posily. Tvrdí to nová studie Atlantické rady, upozorňuje Stephen Losey.

Ve studii "Permanent Deterrence: Enhancements to the U.S. Military Presence in North Central Europe" (Permanentní odstrašení: Posílení americké vojenské přítomnosti na severu Střední Evropy) bývalý nejvyšší velitel NATO a generál letectva ve výslužbě generál Philip Breedlove spolu s bývalým náměstkem generálního tajemníka Alexandrem Vershbowem navrhují "pečlivě kalibrovanou směs trvalého a rotačního rozmístění v Polsku a širším regionu" k odstrašení Ruska a posílení aliance.

Breedlove a Vershbow varují, že ruský prezident Vladimir Putin prosazuje rozvrácení mezinárodního řádu založeného na pravidlech, který zaručoval evropskou bezpečnost od 2. světové války. Poukazují na ruskou invazi a trvající okupaci částí Gruzie a Ukrajiny, shromažďování jednotek v Západním vojenském okruhu a Kaliningradu a "hybridní" válku, která zahrnuje použití dezinformací na sociálních médiích proti západním společnostem kvůli oslabení jejich stability.

Pentagon se také připravuje na návrat k takzvanému "velmocenskému soupeření" a způsobuje jednotlivá odvětví ozbrojených sil potenciálnímu konfliktu s velkým státem jako Rusko nebo Čína.

USA a NATO od roku 2014 podnikly kroky k odstrašení ruských provokací, uznávají autoři studie. USA rotují v Evropě obrněný brigádní bojový tým každých devět měsíců a rozmísťují vybavení pro druhý takový tým, který by byl nasazen z USA v případě krize.

NATO rozmisťuje čtyři mnohonárodní bojové skupiny o zhruba 1 200 mužích v Pobaltí a Polsku prostřednictvím iniciativy Forward Presence. Toto "odstrašení nástražným drátem" odsouhlasené na varšavském summitu v roce 2016 má Rusku ukázat, že každá agrese se setká s aliančními silami nasazenými spolu se silami místními.

Avšak tato uskupení a americký brigádní bojový tým postrádají důkladný a koordinovaný bitevní plán a nezbytné podmínky jako zpravodajství, sledování a průzkum, protileteckou a protiraketovou obranu a schopnost palby na velkou vzdálenost, jakou zajišťuje dělostřelectvo. A to znamená zranitelnost.

"Rozhodný ruský konvenční útok, zejména pokud by byl proveden s minimálním varováním, může porazit tyto předsunuté síly NATO a USA v relativně krátkém časovém úseku, než by mohly být přisunuty posily," říká studie. "Narůstají obavy, že rychlé ruské obsazení území může pro alianci znamenat fait accompli, rozdělit ji a paralyzovat rozhodovací proces, než budou moci dorazit posily."

Mnohá z vylepšení navrhovaných Breedlovem a Vershbowem by posílila americkou přítomnost v Polsku, které klíčovým nástupním prostorem pro většinu aktivit NATO na obranu Pobaltí. A některé prvky amerického rozmístění v Polsku by se tím staly trvalými.

Studie doporučuje posílit velitelský prvek v Poznani na americké divizní velitelství. Stalo by se trvalým bez trvale přidělených jednotek a v případě krize křižovatkou pro americké posily rapidně přisunované z Evropy a USA do Polska a Pobaltí. USA by také měly prodloužit vzletovou a přistávací dráhu v Powidzi, postavit železniční vlečky k vykládání vybavení, zřídit sklad pro předsunutou brigádu k roku 2023, vybudovat nové sklady paliva a munice.

Americké letectvo také potřebuje posílit svou přítomnost v Polsku. Letecký oddíl na základně Lask, který má letouny jako F-16, by měl být rozšířen a stát se trvalým, aby lépe rotoval bojová i dopravní letadla a podporoval nasazení ostatních spojeneckých leteckých sil. Oddíl na základně Miroslawiec by se měl stát trvalým, aby lépe podporoval bojové bezpilotní prostředky MG-9 Reaper.

Armáda by měla zřídit nové velitelství pro jednu bojovou leteckou brigádu v Polsku, aby podpořila výcvikové mise v regionu.

U.S. Navy by měla zřídit domovské přístavy pro torpédoborce v Dánsku, s nepřetržitým hlídkováním v Baltu a návštěvami přístavů v regionu. Mise by mohly dále zahrnout protiponorkové, průzkumné, obojživelné operace a operace proti systémům kategorie A2/AD. USA by měly také umístit malý námořní oddíl v Gdyni, aby námořnictvu usnadnil návštěvy Polska a dalších přístavů v Baltu.

Avšak USA by neměly zaplatit celý účet. Polsko nabízí 2 miliardy dolarů za trvalou americkou základnu, což je "dobrý výchozí bod".

A vrchní velitel NATO v Evropě by měl připravit plány na převedení jednotek podléhajících U.S. European Command v Polsku pod velení NATO, pokud útok na jeden ze států NATO vyvolá aktivaci Článku 5 o kolektivní obraně.

Breedlove a Vershbow zdůrazňují, že změny v rozmístění by neměly překročit dohody o tom, co představuje "významné bojové síly" v zakládajícím aktu skupiny NATO-Rusko z roku 1997, který měl ujistit Rusko, že rozšíření NATO nebude znamenat vojenskou hrozbu. I když by v Polsku fungovalo divizní velitelství, samotná divize by zde rozmístěna nebyla a nasazena by zůstala posílená brigáda s některými posilovými prostředky.

