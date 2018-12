Vycházejí najevo tvrdé dopady brexitu bez dohody pro Irsko

21. 12. 2018

Brexit bez dohody vypadá jako reálná možnost. A irská vládní studie publikovaná ve středu večer začíná nastiňovat potenciální důsledky, včetně "vážných makroekonomických, obchodních a sektorových dopadů", napsal Cliff Taylor.

Brexit bez dohody, který by změnil obchodní vztahy Británie s EU přes noc, by zkoncentroval očekávané dopady brexitu do mnohem kratšího časového úseku, což bude vyžadovat krizový management. Varování zní, že to bude vyžadovat "obtížné a významné volby".

Jinak řečeno, může to být ošklivé, zasáhnout to ekonomický růst, zničit pracovní místa a potenciálně zvýšit státní zadlužení.

Věděli jsme, že brexit může znamenat právě toto, ale brexit bez dohody hrozbu podtrhuje a připojuje významnou nejistotu a rizika.

Naslouchejte firmám zde a v Británii a řeknou vám bez vytáček, že brexit bez dohody prostě nelze dopustit, protože myšlenka, že byste se na takovou eventualitu připravili, je fikcí.

Ale přesně tam nás zanechává politika. Británie zintenzívnila plánování brexitu bez dohody, Evropská komise publikovala nějaké další ze svých plánů a Irsko ji nyní následovalo.

Zbývá udělat spoustu práce, aby bylo Irsko připraveno pro takový scénář. Velká část toho, co bylo včera představeno, zahrnuje jednání a úkolové skupiny - ale ještě jsme neslyšeli, jak by to všechno mohlo fungovat. A ať jsou v běhu jakékoliv přípravy, pokud Británie opustí EU přes noc, nastane chaos. Pravidla celní unie a jednotného trhu nemohou být vypnuta v 23 hodin 29. března, aby je ihned nahradilo cosi nového, bez masivního dopadu. Firmy v Irsku, stejně jako jejich protějšky v Británii, budou o víkendu bušit na dveře s tímto vzkazem.

Vládní dokumenty uznávají toto riziko a také hrozbu vyplývající z kolapsu libry. Plánování pro brexit bez dohody může škodu poněkud omezit, ale náraz bude stejně tvrdý.

