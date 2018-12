Mattisovu rezignaci vyvolal Trumpův telefonát s Erdoganem

21. 12. 2018





Trump udělal, co mu řekl turecký prezident, a překvapil tím vlastní poradce



Rezignaci amerického ministra obrany Jamese Mattise vyvolal telefonát mezi Donaldem Trumpem a tureckým prezidentem Erdoganem, na jehož základě se Trump náhle rozhodl zrušit dosavadní americkou vojenskou strategii a stáhnout americké vojáky ze Sýrie.

Mattis se ve čtvrtek odpoledne pokusil Trumpa na poslední chvíli přesvědčit, aby to nedělal. Argumentoval, že je nutné podpořit Syrské demokratické síly (SDF), které v první řadě bojovaly proti Islámskému státu vytlačily ho z jeho syrských opevnění.Trump během třičtvrtěhodinové schůzky Mattisovy argumenty odmítl. Mattis si už předtím připravil rezignační dopis, který se sice nezmňoval o SDF ale zdůrazňoval, že pro americkou bezpečnost je nutné respektovat spojence a postavit se proti strategickým nepřátelům.Na konci setkání Mattis Trumpa překvapil tím, že mu předložil svůj rezignační dopis. Podle listu New York Times nařídil Mattis, aby bylo od něho vyrobeno 50 kopií a aby byly rozeslány po jeho návratu do úřadu po celém Pentagonu.Je zjevné, že nepředpověditelný Trump znovu projevuje svou tendenci jednat ve prospěch autoritářských zahraničních politiků a ignoruje doporučení svých vlastních poradců."Jakmile Spojené státy odejdou, Turecko okamžitě začne bobardovat. Tisíce lidí zemře, tisíce lidí budou vyhnány ze svých domovů a v Sýrii nenajdou útočiště. Do Turecka nebudou vpuštěni," uvedl David Phillips, bývalý činitel amerického ministerstva zahraničí a autor nové knihy: Velká zrada: Jak Amerika opustila Kurdy a přišla o Blízký východ."Po doby více než tří a půl let za nás bojovali," dodal Phillips. "Kdo za nás bude bojovat v budoucnosti, jestliže své spojence takto zrazujeme?"Erdogan prý Trumpovi tvrdil, že Islámský stát je z 99 procent poražen. "Proč jste pořád ještě v Sýrii?" K překvapení Johna Boltona, Trumpova poradce pro národní bezpečnost, i k Erdoganově překvapení, Trump okamžitě přijal Erdoganovy požadavky.Mattisův odchod šokoval některé Trumpovy nejvěrnější spojence v Senátu. Mitch Mc Connell, šéf senátní republikánské většiny, varoval, že Senát potvrdí do funkce jen takového nového ministra zahraničí, který stejně jako Mattis bude zastávat tytéž názory na obrovský význam aliancí.Podrobnosti v angličtině ZDE