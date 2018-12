Putin doporučuje Mayové, aby druhé referendum o brexitu nepovolila

Vladimír Putin vyjádřil názor, že Theresa Mayová nesmí uspořádat druhé referendum o brexitu a "musí vykonat vůli lidu" podle výsledku prvního referenda o brexitu. Dodal, že "chápe" postavení Mayové, která "bojuje za tento brexit".



"Referendum se konalo," řekl Putin během své výroční tiskové konference. "Co může dělat? Musí splnit vůli lidu vyjádřenou v referendu." (Skutečnost, že první referendum o brexitu se konalo na základě šířených lží a volebních podvodů a účastnila se ho zcela neinformovaná a zmanipulovaná britská veřejnost nechává Putina chladným. Ale je to samozřejmé, oslabení Británie je pro Putina velmi výhodné! JČ)



Bude to vypadat nádherně jako heslo na autobuse během druhého referenda o brexitu, konstatuje Paul Mason:

This is going to look magnificent on the side of a bus during the Second Referendum ... https://t.co/XPGY5i5Wfe