Tokijská burza poklesla o 5 procent kvůli obavám z Trumpa

25. 12. 2018





Několik málo asijských burz, které zůstávají otevřeny 25. prosince, výrazně poklesly v důsledku obav z ničivého vlivu Donalda Trumpa na americkou ekonomiku.



V pondělí měla tokijská burza zavřeno, avšak v úterý poklesl index Nikkei o 1000 bodů - o celých 5 procent. Pád tokijské burzy následoval po pádu Wall Streetu. Čínský šanghajský index poklesl o 2 procenta.

Burzy jsou znervózněny nejistotou v USA, kde Donald Trump vyjádřil, že by chtěl vyhodit jím nedávno jmenovaného šéfa Federální rezervní banky Jerome Powella, a porušit tak dosavadní nezávislost americké ústřednmí banky. Trump ignoroval nezávislost Federální rezervní banky a označil Powellovo rozhodnutí mírně zvýšit úrokové míry za "šílené", "mimo kontrolu" a větší ekonomickou hrozbu než Čína.Americký ministr financí Stephen Mnuchin se snažil americké banky uklidnit telefonáty s jejich šéfy, což zneklidnilo burzy ještě více.Investoři "nemají důvěru v americkou vládu. Burzy jednají na základě toho, co vidí, a to je opravdu špatné," řekl Stephen Innes, šéf APAC trading.Podrobnosti v angličtině ZDE