Polsko zrušilo svou čistku Ústavního soudu a ustoupilo Evropské unii

18. 12. 2018

Polská vláda strany Právo a spravedlnost se vyhnula konfliktu s Evropskou unií a zrušila svou čistku soudců z Nejvyššího soudu. Polský prezident Duda v pondělí podepsal zákon, jehož prostřednictvím budou vyhození soudci vráceni do funkcí.Přesto však je v Polsku asi 30 soudců a prokurátorů vystaveno různým formám represe, včetně hrozby disciplinárního řízení za svou účast na protestech a za to, že veřejně kritizovali vládní změny v polském soudnictví.V červenci schválila polská vláda zákon, který snížil povinný věk odchodu do důchodu pro soudce Nejvyššího soudu a donutila tak k odchodu z funkcí více než třetinu soudců, mnoho z nich kritiků současné polské vlády.Podrobnosti v angličtině ZDE