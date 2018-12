Michael Cohen: Trump dobře věděl, že porušuje zákon

14. 12. 2018

Donald Trump dobře věděl, že porušuje zákon, když nařídil svému právníku Michaelu Cohenovi, aby dvěma ženám během předvolební kampaně r. 2016 zaplatil za jejich mlčení, aby nehovořily o tom, že s nimi měl pohlavní styk."Nařídil mi, abych ty platby provedl. Nařídil mi, abych se těmito věcmi zabýval," řekl Cohen, který byl tento týden odsouzen v USA do vězení za tyto platby a další trestné činy.Cohen uvedl, že má na sebe vztek, že tyto platby provedl, ale že to učinil ze "slepé loajality k Trumpovi". "Poskytoval jsem loajalitu někomu, kdo, upřímně řečeno, si loajalitu nezaslouží."Trump popřel, že by Cohenovi nařídil provést tyto platby. Ve čtvrtek napsal na Twitteru: "Nikdy jsem nenařídil Michaelu Cohenovi, aby porušil zákon. Je právník a má zákon znát."Podrobnosti v angličtině ZDE