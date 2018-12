Britská vláda dá pro brexit 3500 vojáků do stavu pohotovosti

18. 12. 2018 / Jan Čulík

You, me and other moderate One Nation Tories. Country must come before party allegiance #NationalInterest #duty #Brexit https://t.co/wW49MbvJ23 — Anna Soubry MP (@Anna_Soubry) December 18, 2018

Jedním z vážných doporučení britské vlády je, aby Britové neplánovali cestovat do zahraničí po 29. březnu 2019, kdy má Británie odejít z EU, protože není jasné, zda budou letadla, lodi a vlaky mít povolení fungovat mezi Británií a EU. Britská vláda se také chystá převzít až 3000 lodí, jimiž by v případě nedostatku potravin vozila potraviny do Británie ze zahraničí.Britský daňový úřad dostane stostránkový dokument, jehož výtisky bude muset rozeslat všem firmám ve Velké Británii. Rozešle také asi 80 000 emailů britským podnikům, které bude varovat, že se musejí připravit na brexit bez dohody s EU.Občané budou informováni, jak se na brexit bez dohody s EU připravovat, "prostřednictvím celé řady kanálů" včetně televizních reklam a reklam na sociálních sítích. ZDE 25 000 britských zaměstnanců lyžařských středisek v Evropě přijde po odchodu Británie z EU bez dohody o zaměstnání. Cestovní kanceláře jsou v krizi, protože nemají je možnost jakkoliv nahradit jinými zaměstnanci.Někteří poslanci Konzervativní strany konstatují, že budou - bezprecedentně - zřejmě nuceni hlasovat společně s labouristy pro vyjádření nedůvěry vládě Theresy Mayové a pro rezoluci blokující odchod Británie z EU bez dohody.Skotští nacionalisté požadují, aby vláda Theresy Mayové zveřejnila svou tajnou analýzu, co se stane, odejde-li Británie z EU bez dohody. ZDE Podrobnosti v angličtině ZDE





Britská vláda vydala na podzim asi 80 technických informačních dokumentů týkajících se příprav pro odchod Británie z EU bez dohody.







Severní Irsko





Je nutno přiznat, že odchod Británie z EU bez dohody je nebezpečná fikce, varuje komentátorka Gaby Hinsliff. Toto morální vydírání by se mohlo vymknout z rukou. Kdykoliv dojdou vládě Theresy Mayové argumenty, začne strašit odchodem Británie z EU bez dohody. Jakmile však britské podniky začnou aktivovat své nouzové plány pro brexit, bude pozdě. Ústředí firem, přesunutá z Británie do Evropy, se do Británie už nikdy nevrátí. Ani se nevrátí miliardy liber, už vydaných za nesmysl brexitu. ZDE Zde jsou hlavní problémy, mnohé z nichž zůstávají nevyřešenyBritská vláda nevydala žádný plánovací dokument ohledně toho, co se stane se severoirskou hranicí v případě odchodu Británie z EU bez dohody.1 milion britských občanů žijících v EU by ztratilo svá práva v Evropské unii, včetně práva na práci, práva žít v členských zemích EU.by přišli o některá svá práva, včetně práva přivézt si do Británie své staré příbuzné.mezi Británií a Evropskou unií by mohla být zastavena či narušena.Komunální úřad v hrabství Kent varoval, že v případě odchodu Británie z EU bez dohody by vznikl chaos na silnicích kolem přístavu Dover. Vedlo by to k zastavení odvozu odpadků, děti by nemohly dělat ve škole zkoušky, zdravotníci by se nedostali do práce a fronty kamionů by zablokovaly zemi.Firmy se budou muset připravit na následující problémy: propad hodnoty britské libry (převézt si své finanční prostředky do zahraničí), riziko narušení řetězců dodávek zboží a součástek, nedostatečná kapacita skladišť, možnost, že zaměstnanci z EU se po 29. březnu 2019 nevrátí v Británii do práce. Vývozci budou muset určovat, zda jejich výrobek byl "vyroben v Británii", nebo v Evropě. V případě odchodu Británie z EU bez dohody budou muset britští vývozci do Evropy platit vysoká dovozní cla.Firmy obchodující s EU budou čelit džungli byrokratických předpisů, čekání na hranicích a dražším platbám prostřednictvím úvěrových karet.Mnoho expertů varuje před nedostatkem potravin, zejména zeleniny a ovoce, které přicházejí během zimních měsíců z jižní Evropy, jde o rajčata, salát, okurky a ovoce.Britové cestující do Evropy budou muset vyplnit na internetu žádost o vstup a zaplatit poplatek 7 euro. Žádost o vstup bude platit tři roky.Kdo si bude chtít vzít z Británie do EU psa, fretku či kočku, bude o to muset žádat nejméně čtyři měsíce předem. Majitelé budou muset dokázat, že zvířata jsou očkována proti vzteklině a dostat pro to zdravotní osvědčeníV případě odchodu Británie z EU bez dohody budou znovuzavedeny poplatky za roaming, což povede k horentním účtům za používání britských telefonů v Evropě. Britská vláda tvrdí, že tyto poplatky omezí na 45 liber měsíčně.Některé evropské země zřejmě přestanou uznávat britské řidičské průkazy a britští řidiči si budou muset pořídit mezinárodní řidičský průkaz. Řidiči také budou muset mít mezinárodní automobilové pojištění.Komerční dopravci čeli noční můře, protože Británie bude mít nárok jen na 1000 licencí pro kamiony jezdící do EU.Podrobnosti v angličtině ZDE