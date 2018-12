Satirický pořad německé televize udělil Británii cenu Zlatého blbce za rok 2018 pro nejzmatenější ostrov světa

17. 12. 2018

German satirical show... Heute-Show... has presented the UK the Golden Dumbass award 2018 for being the most confused island in the world. #PeoplesVote #FinalSay #RevokeA50 pic.twitter.com/I6WVuNQbCl — Haggis_UK - #FBPE 🇬🇧 🇪🇺 (@Haggis_UK) December 16, 2018

Vítejte v posledním pořadu Heute letošního roku. Který, jak pravidelní diváci vědí, znamená udělování tradiční ceny Zlatý blbec roku za rok 2018. A rychle udělme svou první cenu. Na základě nedávných událostí je zaslouženým vítězem Velká Británie, nejzmatenější ostrov na světě. Nevím jak vy, přátelé, ale já už to nemůžu vydržet! Britové už netuší, co vlastně chtějí. Tak už se proboha rozhodněte! Anebo, jak byste vy řekli, dejte si už ocet na svou rybu! Spočítejme to spolu. Theresa Mayová, za pouhý jediný týden, odložila hlasování, které mělo schválit její dohodu s EU, přežila hlasování o nedůvěře a dokonce se ještě vydala žebrat do Evropy. Zde je pár symptomatických záběrů z Berlína. Mayová prostě nedokáže vystoupit, ani z EU, ani ze svého vlastního zatraceného auta! Vysvětlím: Je to mercedes a má pro Brity bezpečnostní zámek. Je to čistě věc bezpečnosti. Dva a půl roku. Dva a půl roku vyjednávání s EU! A pravděpodobně je to úplně nanic! To snad není pravda! Vážně řečeno, vím, že to zní tvrdě. Chce se mi Britům říct: Tak už proboha vypadněte! Opravdu. Prostě jděte! Ano? Tvrdý brexit, měkký brexit, tekutý brexit, mně je to jedno! Mně už je to opravdu jedno. Podle studie od banky UBS je už nyní britská ekonomika o 2 procenta menší, než kdyby nedošlo k chaosu brexitu. Libra se stále propadá, ale jim to nevadí. Člověk se musí poučit ze svých chyb! Je tomu prostě, nevím, jako kdyby Britové pořád sahali na rozpálenou plotnu, pak znovu, a pak se začali bodat do oka vidličkou! Je to jako nemoc! Nejsem lékař, ale vypadá to, že je to masochismus. A z toho důvodu, dámy a pánové, vám prezentujeme cenu "Vy opravdu potřebujete profesionální pomoc!" - její zvláštní vydání ve svěrací kazajce. Ale s naším nejlepším přáním pro budoucí úspěchy vašeho světového impéria!