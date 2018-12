Evropský parlament odsoudil výstavbu plynovodu Nord Stream 2

14. 12. 2018

Poslanci Evropského parlamentu vyjádřili znepokojení nad výstavbou druhého plynovodu v Baltském moři, který je součástí německo-ruského projektu Nord Stream 2.

Ve schválené rezoluci poslanci berou na vědomí klíčovou roli, kterou hraje Ukrajina v evropské energetické dodavatelské síti. Polská poslankyně Anna Fotygová navrhla dodatek, který odsuzuje výstavbu plynovodu Nord Stream 2 obcházejícího Ukrajinu, "protože jde o politický projekt, který představuje hrozbu evropské energetické bezpečnosti".

Poslanci debatovali o asociační dohodě s Ukrajinou a hodnotili reformy, které země provedla. Avšak nebylo možno obejít téma konfliktu s Ruskem a otázky přiměřené reakce na ruskou agresi v Kerčském průlivu.

"Po léta jsem varovala, že projekty Nord Stream 1 a Nord Stream 2 poškozují integrační proces v Evropské unii. Ukazují nedostatek evropské solidarity a jsou hrozbou bezpečnosti států Střední a Východní Evropy, zdůraznila Fotygová.

Parlament tedy vyzval ke zrušení projektu, přičemž pro rezoluci hlasovalo 433 poslanců a 105 bylo proti. 30 poslanců se zdrželo.

Nord Stream 2 je druhý plynovod o délce 1 200 km vedený pod hladinou Baltského moře, který má být uveden do provozu od příštího roku. Měl by přepravovat plyn z Ruské federace do Německa.

