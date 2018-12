Pošetilá nadutost jako největší vnitřní hrozba západu

Zpráva Bezpečnostní informační služby v této souvislosti mluví o "lehkovážnosti", s jakou čeští občané i politici k nebezpečí vyplývajícího z ovlivňování dění ze strany těchto dvou velmocí dochází. Jde o standardní honění pozděbycha. Dokonce i v ČR víme o tom, že Čína i Rusko, dvě země s hegemonními tendencemi, geopolitickým dosahem a specifickou kulturou, aktivně získávají informace o tom, co se zde děje.





V západních zemích už došlo alespoň k částečnému poučení, jak v otázce zneužitelných technologií, vlivu sociálních sítí, vlivu přitékajícího kapitálu. V ČR však máme u kormidla částečně diletanty a částečně agenty, o poměru nechť si udělá čtenář úsudek sám. I tak ovšem má západ obrovské zpoždění, což se projevuje hašením větších či menších požárů, které se podařilo kulturní infiltrací způsobit. Některé už dokázaly zplundrovat poměrně velkou část euroatlantické civlizace, jako třeba Trump, enbo Brexit.





Belt and Road iniciativě a o tom, co jsme si navykli nazývat Gerasimovou doktrínou. Nejsme dokonce schopni ani tolik, abychom fenomén správně pojemnovali. Důkaz neschopnosti?





"Jednou z fatálních chyb v našem konfliktu s Ruskem je naprosté nepochopení protivníka, do kterého projektujeme naše myšlenky a logiku. Nejen my. Napoleon si myslel, že Rusové nezapálí Moskvu, Hitler si zase myslel, že nic nemají a režim se rozpadne. Nyní celý západ řeší, co Dugin, co geopolitika, co říkal Gerasimov. To je ovšem maskirovka. Posílají, co chceme slyšet. Žádná zásadní strategická rozhodnutí a koncepty se v Rusku nevytrubují v časopisech a na Twitteru. Proč se nezajímáme, co Putina v KGB opravdu učili? Jeho neučili geopolitiku, jeho neučil Dugin. To je past a mýtus vytvořený námi. Rusko je velmi nebezpečné tom, jak nám vnucuje svoji vůli. Jak chtějí, abychom věřili na Gerasimovy doktríny. Ovlivňují západ jinými algoritmy... "





Tolik ze soukromé diskuse s člověkem, jenž se na základě svých zkušeností domnívá, že jsme trvale vedle. Nemyslím si, že by se postřehy o hybridní válce tolik popíraly to, co se podařilo zpětně zjistit o prokremelských operativních akcí s cílem ovlivnit politické rozhodování v zemích Evropy a v USA. Nicméně to, že nevíme zdaleka všechno a že zejmpéna nejsme schopni dost dobře pochopit pozadí, kulturní, sociální, ekonomické, to je fakt, jenž nás (ale i mnohme mocnější země ve strukturách, jichž jsme členy) staví do pozice neschopných a nevědoucích.





Abychom pochopili Rusko a Čínu, musíme jejich kultury studovat, poznatky popularizovat, aby se staly součástí širšího diskursu a aby zasáhly i tu část populace, která v daných tématech nemá potřebnou odbornost. Nepotřebujeme jen zpravodajce, kteří vedou informační válku, potřebujeme skutečné vědce v daných oblastech, kteří nám zprostředkují poznání důležité k dostatečně informovanému politickému rozhodování. Třeba k tomu, aby i průměrný český volič pochopil, že nebezpečí, které představuje pro zemi typu Česka Rusko a Čína, je nesrovnatelně větší než údajná muslimská invaze.





Blbost, s jakou podléháme demagogii, je velkým dílem dána tím, že takové podmínky k politickému rozhodování v ČR zdaleka nenastaly.

Viditelné špičky ledovců, které vážně ohrožují plavdu křehkého euroaltlantického plavidla demokracie.