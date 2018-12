Američtí diplomaté trpící záhadnou nemocí utrpěli na Kubě poškození vnitřního ucha

14. 12. 2018

Američtí vládní zaměstnanci na Kubě, kteří trpí záhadnými symptomy - závratí, nespavostí, potížemi při koncentraci - poté, co uslyšeli podivný vysoký zvuk, mají všichni jednu věc společnou: Poškození části vnitřního ucha zodpovědné za rovnováhu. Tvrdí to lékaři, kteří vyšetřovali pacienty krátce po zmíněné události, píše Frances Roblesová.

Dva roky poté, co Američané na velvyslanectví v Havaně zažili tento podivný fenomén, lékaři University of Miami publikovali článek potvrzující, co tito pacienti celou dobu tvrdili: Jejich stav je skutečný, není výsledkem masové hysterie, reakce na intenzívní mediální pokrytí nebo stresové reakce na evakuaci, jak tvrdili lékaři na Kubě.

"Tito lidé byli zraněni," říká doktor Michael E. Hoffer, ředitel univerzitního Programu vestibulární rovnováhy a vedoucí autor studie. "Nejsme si jisti jak. Zranění mělo za následek poškození ucha a určité problémy při myšlení."

Některým z 26 poškozených epizoda připomínala cosi jako Star Trek: Několik minut vysoko položeného zvuku, často doprovázeného pocitem vysokého tlaku popisovaného jako "silové pole", zaznamenali lidé ve svých domovech a hotelových pokojích na Kubě během několika měsíců počínaje závěrem roku 2016. Události změnily jejich životy a v některých případech vedly k ukončení kariéry.

Závrať a kognitivní problémy, které následovaly, včetně vážné nespavosti a nevolnosti při použití počítače, byly tak silné, že nejméně jeden zaměstnanec ministerstva zahraničí letos odešel do předčasného důchodu. Další člověk, kterého podobný fenomén postihl v Číně, nastoupil na dovolenou. Ministerstvo zahraničí neposkytne informace o tom, kolik lidí se vrátilo do práce.

Identifikace poškození znamená, že pacienti mohou potenciálně být léčeni fyzickou terapií, tvrdí lékaři. Není jasné, zda zranění je trvalé.

Studie zahrnující práci profesora z University of Pittsburgh a byla publikována v časopise Laryngoscope Investigative Otolaryngology, je prvním dokumentem nejranějších symptomů medicínské záhady, která začala na Kubě, poškodila vztahy mezi touto zemí a USA, patrně se rozšířila do Číny.

Lékaři zjistili, že všichni zasažení, o nichž se původně myslelo, že se stali terčem akustického útoku, mají poškozený hlemýžď, orgán vnitřního ucha řídící rovnováhu a vnímání gravitace.

Lékaři zjistili, že je nepravděpodobné, že by diplomaté a důstojníci CIA utrpěli traumatické poškození mozku.

Studie nepředkládá žádnou teorii o původu zranění, ale Hoffer tvrdí, že lékaři mohou nyní zahájit léčbu.

Podrobnosti v angličtině: ZDE