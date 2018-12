Británie: Hydraulické štěpení v Lancashire zastaveno kvůli zemětřesení

12. 12. 2018

Krátce poté, co poprvé od října začala těžba na vrtu Preston New Road společnosti Cuadrilla nedaleko Blackpoolu, došlo zde k prozatím největšímu zemětřesení, píše Josh Gabbatiss. To přinutilo provozovatele těžbu opět přerušit.



Zemětřesení o síle 1,5 stupně v úterý dopoledne zasáhlo oblast, když následovalo po sérii menších otřesů. Poté byly přerušeny průzkumné operace související s těžbou fosilního paliva. V říjnu se opakovaly seismické jevy, což znamenalo, že hydraulické štěpení na novém vrtu v Lancashire muselo být opakovaně přerušováno. Většina otřesů byla lidskými smysly nezaznamenatelná, ačkoliv místní obyvatelé hlásí, že poslední zemětřesení již cítili. Společnost Cuadrilla tvrdí, že otřesy nevyvolávají velké obavy, a srovnává ten poslední s "pádem melounu". Nicméně jakýkoliv otřes silnější než 0,5 stupně znamená, že hydraulické štěpení musí být ze zákona přerušeno, než proběhnou předepsané testy. Mluvčí firmy Cuadrilla prohlásila: "Série mikroseismických událostí v Blackpoolu byla dnes zaznamenána na webové stránce British Geological Survey po hydraulickém štěpení na našem průzkumném zařízení pro břidlicový plyn v lancashirském Preston New Road." Společnost tento týden obnovila těžbu, když listopad strávila zpracováním "širšího plánu hydraulického štěpení", včetně testů a analýz přímo namístě. Environmentalisté spuštění lancashirského provozu vášnivě oponovali. Jde o první případ hydraulického štěpení v Británii za sedm let. I když poslední zemětřesení bylo největší od obnovení hydraulického štěpení, nebylo tak silné jako to, které si vynutilo moratorium na tento způsob těžby v roce 2011. To dosáhlo až 2,3 stupně. Podrobnosti v angličtině: ZDE

0