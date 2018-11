Polské ministerstvo financí: Těžba břidlicového plynu se nevyplácí

30. 11. 2018

Polské ministerstvo financí zjistilo, že využití ložisek břidlicového plynu se nevyplácí, což činí ze zvláštní daně z těžby uhlovodíků nesmyslné opatření.

"V současnosti břidlicová ložiska na území Polska neposkytují dostatečné možnosti ekonomického využití," uvedl rezort. Podle polského ministerstva životního prostředí bylo uděleno celkem 20 povolení k průzkumu ložisek břidlicového plynu. To je o 88 méně než k 1. červenci 2013.

Aby se těžba břidlicového plynu vyplatila, ceny ropy (od nichž se odvíjí ceny plynu) musejí být vysoké. V současnosti je tomu naopak.

Navíc se polská ložiska mohou nacházet v národních parcích a přírodních rezervacích.

A konečně průzkum za posledních pět let ukázal, jak geologicky složitá jsou tato ložiska. Bylo by třeba vyvinout nové technologie a cenově by nebylo možno konkurovat americkému břidlicovému plynu, který je těžen v mnohem příznivějších geologických podmínkách.

