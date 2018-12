Saúdský princ Macronovi: Neměj obavy

1. 12. 2018





Na summitu skupiny G20 v Buenos Aires byly náhodně zaznamenány úryvky rozhovoru mezi saúdským princem Mohammedem bin Salmánem, podezřívaným z vraždy novináře Džamala Chášakdžího, a francouzským prezidentem Macronem.



Z nahrávky není jasné, o čem oba hovořili, avšak poradce francouzského prezidenta posléze potvrdil, že tématem rozhovoru byla vražda Chášakdžího a válkamv Jemenu. Zaznamenáno bylo toto:



Macron: "Ano, mám starosti. Jsem znepokojen. Řekl jsem ti to."



Macron: "Ty mě prostě nikdy neposloucháš."



“I love the way you murder your critics!”



“I’m a huge fan of how you bomb civilians!” pic.twitter.com/UqqehLAAB1 — Andrew Stroehlein (@astroehlein) November 30, 2018

Bin Salmán: "Ale já tě samozřejmě poslouchám."Macron: "Protože jsem ti to řekl. Bylo to pro tebe důležitější." (Macron se ironicky usměje a obrátí se jinam.Pak říká Macron něco, co se nenahrálo, a na to bin Salmán reaguje:"Je to OK. Dokážu si s tím poradit."Pak je opět další část rozhovoru nesrozumitelná, a Macron pak řekne: "Dodržuju slovo."Elysejský palác posléze konstatoval, že Macron hovořil s bin Salmánem "velmi přísně" o vraždě Chášakdžího a požadoval politické řešení pro situaci v Jemenu.Je ostudné, že vraha bin Salmána radostně přivítali na summitu Vladimír Putin, indický premiér Modi a čínský prezident. Nepřekvapivě:Podrobnosti v angličtině ZDE