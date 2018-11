Nejchytřejší metafora o brexitu

29. 11. 2018

James Acaster's teabag metaphor is the smartest thing anyone has ever said on Brexit.

Angličané tím jsou posedlí. Takto se o něm debatuje v televizi BBC:"Můj kamarád, co s ním bydlím, mu udělal mátový čaj. Řekl: "Chceš v tom nechat ten pytlík s čajem, nebo ho mám vyndat? Je to velmi složité, protože když ho necháte v hrnku, během času ten čaj v tom hrnku bude silnější, ale může to začít vypadat, že sám ten pytlík s čajem slábne, ale je součástí silnějšího hrnku čaje. Zatímco, když ten pytlík s čajem vyndáte, čaj je teď docela slabý a ten pytlík sám jde přímo do koše."