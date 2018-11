Vy jste pozval k nám do školy cigoše?

Autor obrázku: Jáchym Bohumil Kartous



Učil jsem v převážně romské třídě. Chtěl jsem trochu ozvláštnit hodinu občanské výchovy, tak jsem se rozhodl pozvat do hodiny romského aktivistu, který společně s neziskovým sektorem bojoval proti obchodování s chudobou a proti mafiánským praktikám v sociálně vyloučených lokalitách. Ostatně málo lidí ví, že za katastrofální sociální situaci Romů často mohou romští podnikatelé, kteří vydělávají na jejich bídě.

„Pane Tománku, to si děláte srandu? Pozvat cigoše do hodiny?!“ seřvala mě ředitelka.

„No… jsme zapojeni do spousty multikulturních projektů, na webovkách máme napsáno, že bojujeme proti rasismu… to je problém, že je to cigán? Pro spoustu romských žáků to bude host, s kterým se mohou identifikovat.“

„Podívejte se. Vy to nebudete, komu budou chodit do kanceláře rodiče a nadávat, že tu propagujeme neomarxismus, multikulturalismus a cigoše.“

„Aha. A co mám teda dělat?“

„Když už jste si ho pozval, tak dobře tedy. Ale ať z té pozvánky, co visí na chodbě, není zřejmé, že je to cigán. Opravdu. Já mám svých problémů dost a tohle prostě nechci řešit.“

Přednáška nakonec proběhla bez problémů a rodiče si na etnickou nevhodnost hosta nestěžovali. Otázkou je, zda jediným, kdo s tím měl problém, nebyla ředitelka školy.

Autor je učitel a dlouhodobě upozorňuje na absurdity v českém školství. Publikuje příběhy jiných učitelů (archiv).



Pozn. redakce: Je otřesné, že takový člověk zastává funkci ředitele školy. Ve zdravé, dostatečně vzdělané a občansky sebevědomé společnosti by k tomu dojít nemohlo a v případě projevu tak opovrženíhodného jednání by musel být okamžitě odvolán. Nejen z postu ředitele. Takový člověk nemá co dělat ve školství. Fakt, že podobní lidé mohou naprosto beztrestně páchat kriminální činnost z vrcholně vlivné a společensky důležité pozice, je varovnou zprávou o stavu české společnosti.

Pozn. JČ: Jméno té ředitelky a adresa té školy by měly být okamžitě zveřejněny.