Světoví vědci: Globální potravinový systém je rozbitý

28. 11. 2018

Foto: Rodina v Bangladéši vaří uprostřed povodní

Je nezbytně nutné radikálně restrukturalizovat zemědělství. Lidé musejí jíst méně masa, pokud se máme vyhnout hladomoru a klimatické katastrofě



Globální potravinový systém je rozbitý. Miliardy lidí buď hladoví, anebo trpí obezitou a ženou planetu Zemi ke klimatické katastrofě. Toto varováni vydalo 130 národních akademií věd a lékařství po celém světě.



Poskytovat zdravou, nenákladnou a ekologicky přijatelnou výživu pro všechny lidi bude vyžadovat radikální přestavbu systému, konstatuje analýza InterAcademy Partnership, Mezinárodního akademického partnerství. Je zapotřebí zavést lepší metody zemědělství, bohaté národy musejí přestat konzumovat tolik masa a země musejí začít dávat přednost potravinám, které jsou výživné, ne potravinám, které jsou levné.

Globální potravinový systém vypouští do ovzduší třetinu všech skleníkových plynů, což je více, než jsou všechny emise z dopravy, vytápění, svícení a klimatizace. Globální oteplování, které tyto emise skleníkových plynů způsobují, nyní poškozuje pěstování plodit v důsledku extremního počasí, záplav a sucha.Více než 820 milionů lidí na světě loni hladověno a třetina všech lidí nemá přístup k dostatečnému množství vitamínů. Při tom je 600 milionů lidí obézních a 2 miliardy lidí mají nadváhu, což má vážné důsledky pro jejich zdraví.Kromě toho se každoročně více než 1 miliarda tun potravin vyhodí, což je třetina všech vyrobených potravin.Škody lidskému zdraví a životnímu prostředí jsou daleko větší než jsou zisky zemědělského průmyslu.Ať na výrobu potravin pohlížíme z hlediska lidského zdraví, ekologické nebo klimatické perspektivy, systém je v současnosti neudržitelný a vzhledem k problémům, které vzniknou v důsledku rostoucího počtu obyvatel, je to opravdu vážná věc.Omezení spotřeby masa a mléčných výrobků je závažným způsobem, jímž jednotlivci mohou snížit své poškozování planety Země. Boj proti globálnímu oteplování není možný bez drastického omezení spotřeby masa.Pokud se bude pokračovat se zemědělstvím jako dosud, v roce 2030 bude dobytek produkovat polovinu všech emisí skleníkových plynů.Chování dobytka a dalších domácích zvířat vede k stejnému množství uhlíkových emisí, jaké produkuje veškerá světová doprava. Už 30 nebo 40 let silně investujeme do zvyšování efektivity dopravního sektoru. Je nutno uděla totéž v zemědělství a v podstatě jediným způsobem, jak to provést, je změnit to, co jíme.Politikové musejí informovat spotřebitele o klimatických dopadech jejich volby potravin, poskytnout pobídky pro spotřebitele, aby změnili to, co jedí, a snížili objem vyhazovaných potravin.Podrobnosti v angličtině ZDE