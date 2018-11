Po Babišovi přijde Babiš

29. 11. 2018 / Boris Cvek

Na otázku Bohumila Kartouse, co přijde po Babišovi, je podle mne dobré vzít v potaz čísla a jejich dlouhodobé trendy. Levice se zřekla role opozice, tedy zřekla se přesně toho postavení, v němž se v normální demokratické společnosti politicky roste. Zatím to vypadá, že příští volby pro ni dopadnou katastrofálně. Podle průzkumu Medianu pro iRozhlas na poslední krizi kolem Babiše doplatila nejvíce ČSSD, naopak nejlépe uspěl prezident Zeman. O většinu levicového elektorátu se tak postará Babiš.





Podle analýzy Hlídacího psa ANO ve srovnání voleb 2013 a 2017 získalo nejvíce lidí od ČSSD (360 tisíc), nevoličů (200 tisíc) a KSČM (200 tisíc). Něco vzalo i Úsvitu, ODS a KDU-ČSL. Celkově mělo ANO v roce 2017 1,5 milionu voličů (oproti milionu z roku 2013), z toho pouze milionu zůstalo z roku 2013. Většina lidí, kteří od ANO odešli, se stali nevoliči (140 tisíc), nebo volili neparlamentní strany (70 tisíc), nebo pak piráty (50 tisíc), SPD (50 tisíc) a ODS (50 tisíc). Zjevně tedy v roce 2017 nedošlo k žádnému masivnímu odlivu voličů od ANO k ODS. Naopak ODS, ve srovnání voleb 2013 a 2017, získala nejvíce od TOP09 (180 tisíc) a nevoličů (80 tisíc), zatímco od ANO jen (50 tisíc). Růst ODS je především dán pádem TOP09, jde tedy do značné míry o pouhé přelévání sil uvnitř tradiční pravice.

Piráti brali nejvíce od TOP09 (140 tisíc), neparlamentních stran (80 tisíc), nevoličů (80 tisíc), ODS (70 tisíc), ANO (60 tisíc). Od levice nic. Je možné, že nějaká liberální část levicového elektorátu se k nim od té doby připojila, ale moc bych na to nesázel. Voliči, kteří zbožňovali Paroubka a zbožňují Zemana, k pirátům nikdy nepůjdou. Pro ně je dokonalou volbou Babiš. A když ne Babiš, tak Okamura. Jeho strana ve srovnání voleb 2013 a 2017 nejvíce těžila, kromě nevoličů (120 tisíc), právě z bývalých voličů KSČM (120 tisíc) a ČSSD (70 tisíc), pak až ANO (50 tisíc).

Ono se tedy zas až tolik překvapení neděje. Nějaká lepší nabídka pro levicového voliče, který miluje Zemana a Babiše, než je ANO, případně SPD, není reálná. Během čtyř let Sobotkovy vlády Babiš ČSSD dostal na historické minimum a ČSSD s ním šla znovu, aby překonala další rekordy. Pravicoví voliči jsou rozdrobeni mezi ODS, TOP09, KDU-ČSL a STAN. A můžeme k tomu započítat i piráty. Nějaké sjednocení je v nedohlednu a je spíše nemožné. Naopak hrozí další drobení, další projekty pro „středové voliče“, které ovšem těžko budou mít nějakou šanci. Komu budou brát? TOP09? Lidovcům? STANu? Pirátům? ODS? A na základě čeho budou tyto odlouděné voliče sjednocovat? Co jim nabídnou?

Nejlepší pro pravici by bylo akumulovat se kolem nejsilnějšího, tedy ODS. Nebo pirátů? A jak se lidovci, mezi nimiž je obrovské množství Čunkových voličů, budou přidávat k pirátům? Jak by se z voličů STAN nebo TOP09, kteří jim ještě zbyli, stali voliči ODS? Ti, kteří chtěli k ODS odejít, už asi odešli. Pro tradiční pravicové voliče bude těžko přijatelný způsob pirátských referend a míra jejich transparentnosti. Těch propastí je tam spousta a jsou nepřekročitelné. Jisté je, že žádná z těchto stran nezíská české levicové voliče. Mohly by přetáhnout nějaký zbytek pravicových voličů z roku 2013, kteří volili ANO i v roce 2017. Je ovšem otázka, jakou vlastně tihle voliči mohou mít poptávku, pokud by šlo o případnou alternativu k ANO.

Jaké možnosti vládních koalic do budoucnosti se tedy rýsují? Kdyby propadla ČSSD, KSČM, TOP09, lidovci pod 5%, tak by ANO mohlo mít ve Sněmovně možná i absolutní většinu. Další možnosti jsou ANO s ODS, ANO s piráty, ODS s piráty. Vytvoření nějaké středopravé koalice s ODS bez účasti ANO a pirátů je možné jen v případě, že by dobrých výsledků dosáhla proevropská pravice. V každém případě vláda na nějakém středovém proevropském základě je v nedohlednu. A to už vůbec nemluvě o sociálně citlivé vládě, která by zároveň byla jasně prozápadní a stála na standardních politických formacích.



