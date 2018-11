Ochránci uhlíkové ekonomiky

Je opravdu nutné namísto argumentů neustále jenom napadat jiný svět, než je ten ‚můj‘?

29. 11. 2018 / Albín Sybera

Ve stejném týdnu v jednom ze svých vystoupení v rámci návštěvy ČR dal americký historik Timothy Snyder (během diskuze na Filozofické fakultě UK minulý čtvrtek) vzestup populistické politiky do souvislosti s „ochranou uhlíkové ekonomiky“. Tedy ekonomiky založené na využívání fosilních paliv v duchu druhé poloviny 19. století. Na mezinárodní scéně je tato protekcionistická lobby asi nejmocněji reprezentována Ruskem Vladimíra Putina. Ale její strategii kritiky současného světa bez jakékoliv snahy nabízet řešení, či alespoň se o něco ve smyslu řešení pokoušet a problémy namísto toho prohlubovat, ovládá bravurně také americký prezident Donald Trump.

Skutečná ‚přitažlivost‘ této strategie spočívá v ochraně mocných a bohatých. Jak Snyder uvedl minulý čtvrtek: lidé, kteří disponují desítkami miliard dolarů, tak o světě uvažují jinak než lidé, kteří počítají kolik peněz mohou vynaložit na oběd. V závětří klimatizovaných „podzemních bunkrů“ na Novém Zélandu problémy obyčejných smrtelníků neexistují. Podobně zneklidňující myšlenku naznačuje izraelský historik Yuval Harari v závěru svého bestselleru „Sapiens“. S neskutečně rychlým vývojem technologie a medicíny se pro ty nejbohatší z nejbohatších otevírá možnost stát se „a-mortálními“ - mít možnost zastavit pro sebe a své blízké jakoukoliv smrtící chorobu.

Znamená to ale, že se uvažování těchto mocných o sobě samých zbožští do takové míry, že přesvědčí sami sebe o vlastní vyvolenosti? Že o sobě začnou přemýšlet jako o „přírodou“ nadřazených bytostech, které do tohoto stádia došly jakousi zvrácenou interpretací sociálního darwinismu, a která zároveň slouží jako výborná apologetika způsobu, jakým nabili svého majetku? Jeden z těchto „vyvolených“ nějakou dobu známky podobného uvažování vykazuje. A kolik z mocenských gigantů Česka se vydalo stejnou cestou uvažování, kde již neexistují směšné výmysly jako je etika, právo, svoboda, rovná příležitost, demokracie?