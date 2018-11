Nový brazilský prezident se stává nejlepším přítelem Donalda Trumpa

30. 11. 2018 / Fabiano Golgo

Nově zvolený brazilský prezident Jair Bolsonaro vyzval OSN, aby zrušila plány hostit Konferenci o klimatu v roce 2019 v Brazílií. Nyní je na OSN, aby našla řešení, zatímco zahraniční vlády postoj Brazílie kritizují . Toto Bolsonarovo rozhodnutí je náznakem toho, jaká zjevně bude politika nového brazilského státu v oblasti životního prostředí.

Ultrapravicový Bolsonaro, kromě toho, že je otevřeně homofobní (řekl, že by svého syna zabil, kdyby to byl homosexuál), sexistický (vyjádřil se, že po třech synech jeho spermie oslábly, a tak se mu proto narodila “jenom” dcera), rasistický (podle něj jsou domorodci a černoši už svou povahou lenoši) a antidemokrat (oslavuje vojenskou diktaturu a zvažuje zatýkání nebo zabíjení všech levicových aktivistů I členů nevládních organizací), staví se proti zákonům na ochranu životního prostředí, a očekává se, že dovolí zničení Amazonie zemědělstvím. Obhájuje zrušení všech ekologických zákonů.

Takže uspořádání akce na ochranu životního prostředí odporuje jeho politickému přesvědčení.

Tento čtvrtek se Bolsonaro setkal s poradcem pro národní bezpečnost Donalda Trumpa Johnem Boltonem. Bolsonarův syn se minulý týden setkal se Stevem Bannonem. Americký prezident přijde na Bolsonarovu inauguraci. Nyní má Trump blízkého spojence, který je ochoten hrát roli americké loutky.





Brazilská vojenská diktatura (1964-85) byla sponzorována a by velmi blízko Bílému domu. Teprve když se Jimmy Carter stal prezidentem, tento vztah se změnil. Prezident Carter zjevně dal v roce 1977 prezidentu generálu Geiselovi ultimátum, které vedlo k odstartování toho, co bylo nazýváno procesem “otevřenosti” (období pěti do sedmi let přechodu k demokracii pod vedením následujícího vojenského diktátora generála Figueireda). Existuje přirozená náklonnost Brazilců ke Spojeným státům a americké kultuře, která silně ovlivňuje brazilskou kulturu již více než 100 let.

Bolsonaro se ukazuje, jako přesně to, co se od něj očekávalo: vzorný nový člen klubu bláznivých extremistů, jako jsou Rodrigo Duterte, Erdogan, Putin, Trump a další.

Ministrem zahraničí jmenoval Bolsonaro diplomata, který nikdy nepracoval mimo Brazílii a který napsal články vyjadřující své přesvědčení, že Trump je anděl poslaný Bohem k likvidaci levice na Zemi, a že levičáci jsou pro legalizaci potratů, protože chtějí bránit tomu, aby se mohl narodit nový Ježíš Kristus! Věří, že marxismus pronikl do vlád už od francouzské revoluce, i když se Marx narodil mnohem později. Také si myslí, že globální oteplování neexistuje a že environmentalismus je marxismus. V podstatě je to idiot. I Tomio Okamura zní rozumněji.

Nově jmenovaný ministr školství chce zakázat školám zmiňovat se o existenci transsexuality a prosazovat, že jediný přijatelný sexuální vztah je heterosexuální. Chce také, aby děti každé ráno před zahájením zpívaly národní hymnu. Chce mít v každé škole vojenskou osobu jako ředitele. Samozřejmě si neuvědomil, že máme v našich více než 5 tisících městech více škol než vojenského personálu.

Takže Brazílie bude latinskoamerickou verzí dekadentního cirkusu, jehož hlavním klaunem je Donald Trump.