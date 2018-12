Radujme se z mála

9. 12. 2018 / František Řezáč

Modernizovaný úsek s tunelem zkrátí cestování rychlíkem mezi Plzní a Prahou ( na, doplnil F.Ř. ) 80 minut, což je méně než to trvá autobusu z Plzně do Prahy-Florence i z Plzně na pražský Zličín a dál do centra metrem.





Pro srovnání: (Nedávno jsem jel takovým nějakým bavorským Regio-Pantherem ze Straubingu do Řezna - Regensburg). Je to asi 50 kilometrů a udělá to za půl hodiny, tedy průměr stovka. Ovšem, na úseku jsou čtyři zastávky. Mezi nimi si to mastí brzy po výjezdu z nádraží opravdu těch sto šedesát. Kdo něvěří, ať tam běží - nebo jede třeba Západní expresem. Rozdíl v rychlosti se pozná hned za Furth im Waldem.





Na trati do Prahy se lze vymlouvat na špatný stav kolejí a pomalé jízdy v úseku Beroun - Praha. Dejme tomu. Ale stejně dlouhý úsek z Plzně do Chebu byl před málo lety kompletně modernizován na rychlost 160 km/h, včetně výměny všech mostů a kolejišť ve stanicích. A chudák Pendolino se tam šourá stejně pomalu...