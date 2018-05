ČR má čtvrtý nejznečištěnější vzduch v Evropské unii

Hnutí DUHA prosazuje zdravé prostředí pro život, pestrou přírodu a chytrou ekonomiku. Dokážeme rozhýbat politiky a úřady, jednáme s firmami a pomáháme domácnostem. Svých výsledků bychom nedosáhli bez podpory tisíců lidí, jako jste vy.

Důvodem této úrovně znečištění je zejména spalování uhlí v domácích kotlích a kamnech, ale také doprava (zejména dieselová auta). Uhelné elektrárny a teplárny jsou pak hlavním zdrojem látek, z nichž vzniká prach až v atmosféře [5].Vlivem zvýšených koncentrací prachu roste celková nemocnost i úmrtnost, zejména na onemocnění srdce a cév, mrtvice, onemocnění dýchacího ústrojí, kojenecká úmrtnost a potíže astmatiků, chronická bronchitida. Ultrajemné částice (velikost 0,001–0,1 mikrometru) mohou proniknout i do krevního oběhu, odkud se dále dostanou do všech orgánů. Prach na sebe navíc váže organické látky souhrnně označované jako benzo(a)pyren, který má prokázaně karcinogenní účinky. Každý rok vlivem znečištění předčasně zemře 11 tisíc Čechů a Češek [6].Hnutí DUHA apeluje na vládu, aby silně přidala v řešení příčin znečištění. Je třeba přijmout další omezení pro provoz starých kotlů a kamen, zpoplatnit škody, které pálení uhlí způsobuje, a podporovat výměnu kotlů (a nově i kamen) také u sociálně slabých (předfinancování, administrativní podpora atd.). Zároveň je třeba omezit znečištění z uhelných elektráren, které spalují velkou většinu uhlí. To mohou poslanci a poslankyně udělat již tento měsíc, kdy bude sněmovna projednávat ve třetím čtení novelu zákona o ochraně ovzduší. Piráti k ní navrhli kompromisní pozměňovací návrh, který omezí možnost uhelných elektráren dostat výjimku z nových limitů pro vypouštění znečištění maximálně do konce roku 2025 [7]. Návrh se netýká tepláren. Pomohlo by také zavádění přísnějších pravidel pro vjezd nevyhovujících aut do měst a rozšíření a zdražení mýtného pro kamiony.