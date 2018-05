The Onion: Trump fascinován izraelskou kulturní tradicí masového vraždění demonstrantů

15. 5. 2018

WASHINGTON - Poté, co strávil většinu pondělního odpoledne sledováním živého vysílání z demonstrací v konfliktním pásmu Gaza, prohlásil Donald Trump, že je "absolutně fascinován" izraelskou kulturní tradicí masakrování demonstrantů. "Je to velmi krásné, takový krásný zvyk," řekl Trump o slavném izraelském koníčku vraždění neozbrojených Palestinců ostrou střelbou. "Dělají to už dlouhá léta, ale dnes je to poprvé, co jsem měl možnost dívat se na celý ten rituál. Je to opravdu něco výjimečného, je to ohromné. Jiné země jen používají slzného plynu, ale tady, oni přímo vraždí lidi za to, že házejí skleněnými lahvemi. Jsem přesvědčen, že se to stane populární i v Americe." Trump dodal, že ho "zejména dojala" ta část oslav, které slavily třináctiletého palestinského chlapce, který se stal mrtvolou.Článek v angličtině ZDE