Irský premiér varuje, že Británie vypadne z EU bez jakékoliv dohody

17. 5. 2018

Varadkar says June summit is key to May securing Brexit deal https://t.co/e55RXuYhcf — The Guardian (@guardian) May 17, 2018





Leo Varadakar, premiér Irské republiky, varoval, že pokud bude pokračovat hašteření britské vlády, která stále ještě nevypracovala žádné řešení pro severoirskou hranici a je povinována ho vypracovat do červnového summity EU, který se bude konat v Sofii, Británie vypadne z EU bez jakékoliv dohody. To by bylo pro Británii katastrofou, například by přestal letecký provoz mezi britskými městy a EU.Pozorovatelé charakterizují neplodné hašteření britské vlády v této pozdní době jako "šokující". Varadakar varoval, že EU a Dublin dosud nedostaly z Británie "vůbec nic, co by se alespoň pokusilo nějak vyřešit současnou slepou uličku", problém s hranicí EU mezi Severním Irskem a Irskou republikou.