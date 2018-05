Budou poslanci ve středu hlasovat pro naše zdraví a energetickou bezpečnost?

Podle limitů doporučených lékaři ze Světové zdravotnické organizace dýchají znečištěný vzduch prakticky všichni Češi a Češky [3]. I daleko benevolentnější limity definované českým zákonem nejsou splněny v oblastech, kde žije téměř 60 % občanů a občanek [4]. Jedenáct tisíc lidí kvůli znečištění každý rok předčasně zemře [5].

Ekologické organizace Hnutí DUHA a Greenpeace proto považují návrh za velmi mírný a kompromisní, neboť:

Další argumenty pro omezení výjimek z limitů jsou tyto:

Omezení výjimek požadují také čeští lékaři, vědci a další osobnosti [9].

Jiří Koželouh, programový ředitel Hnutí DUHA, řekl:

„Pozítří se uvidí, kdo v Poslanecké sněmovně kope za zdraví občanů a kdo za zisky uhelných elektráren. Návrh na omezení výjimek z limitů pro znečištění ovzduší z elektráren vynechává teplárny, dává elektrárnám luxusní čas na splnění nových limitů a není na ně ani tak přísný, jak by chtěla Státní energetická koncepce ČR. Takový k uhelným elektrárnám až příliš vstřícný kompromis bych vlastně zvažoval odmítnout spíše já jako zástupce ekologické organizace, ale nevidím důvod, aby jej odmítali poslanci a poslankyně.“









Poznámky:





[1] Odkaz na stažení pozměňovacího návrhu z webu Poslanecké sněmovny: http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=134746





[2] Aktuálně platí, že uhelné elektrárny musí snížit znečištění do 18. srpna 2021, ale zákon umožňuje udělit výjimku. Nové limity jsou uvedeny v technickém dokumentu Závěry o BAT (Best Available Techniques), který pro modernizaci elektráren bere v potaz nejlepší současně dostupné technologie. Protože uhelné firmy hlasitě promlouvaly už do rozhodování o tomto dokumentu, výsledná verze je kompromisní a k provozovatelům elektráren mírná.









[4] Zpráva o životním prostředí v České republice v roce 2016: https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/zpravy_o_stavu_zivotniho_prostredi_publikace/$FILE/SOPSZP-Zprava_ZP_CR_2016-20171211.pdf





[5] Air Quality in Europe 2017: https://www.eea.europa.eu//publications/air-quality-in-europe-2017





[6] Svaz průmyslu a dopravy a Hospodářská komora ve svém společném dopise poslancům ze dne 28. února 2018 původní pozměňovací návrh komentovaly takto: „Zároveň musíme zdůraznit, že udělování výjimek nemá sloužit k tomu, aby energetický zdroj spalující pevná fosilní paliva nemusel dále ekologizovat svoje zařízení, ale aby s ohledem na kapacitní, finanční možnosti s ohlasem na již vložené investice do ekologizace v souladu s plněním vyhlášky č. 415/2012 Sb., měl časový prostor stanovený výjimkou na realizaci další ekologizace zdroje dané BAT.“ (zvýrazněno autory tiskové zprávy).





[7] Limity už dnes plní (a výjimku nepotřebují) modernizovaná elektrárna Tušimice II a nová paroplynová elektrárna Počerady. Zcela nový zdroj v Ledvicích je zatím ve zkušebním provozu a to teprve od listopadu 2017, podle měření za rok 2017 však nové limity splní. Modernizovat na požadované úrovně se již nyní - bez ohledu na aktuální návrh - chystají Opatovice a černouhelný zdroj Dětmarovice. Investice v Opatovicích mají vyjít celkem na 400-700 mil. Kč. v průběhu let 2018 až 2020 a plánují vyřešit i limit pro rtuť. Naopak odstavovat se - bez ohledu na aktuální návrh - chystají Prunéřov I a Mělník II a III. Elektrárna Kladno buď využije tzv. hnědouhelnou výjimku, nebo může odstavit nevyhovující blok, dodávky tepla to neohrozí. Celkem 8 z 12 zdrojů tedy nebude mít s novou úpravou téměř žádný zásadní problém.





Investovat, fungovat v omezeném režimu (maximálně 60 dní v roce), nebo uzavřít povoz by musely 4 zdroje: Prunérov II (dá se předpokládat investice), Počerady, Chvaletice a Vřesová (což jsou zastaralé elektrárny, které by měly být odstaveny z důvodu naplňování Stání energetické koncepce ČR a preference účinnějších kogeneračních zdrojů). Na investice, přípravu na omezený režim či inkaso zisků z nemodernizovaného provozu budou mít až do prosince 2025.