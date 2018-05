Lídr vojenského křídla Hamásu, jednotek Izz ad-Din al-Kásam Jahjá Sinvar, prohlásil, že jeho organizace koordinuje své aktivity s libanonským Hizballáhem a Íránem takřka každodenně.

Hamas Leader in Gaza Yahya Sinwar: We Are Coordinating with Hizbullah, Iran on an Almost Daily Basis pic.twitter.com/9lqKbkQ9xO