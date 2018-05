Třetí světová válka opět nezačala

Podobně jako v Sýrii, kde systematičtí vyznavači appeasementu vyhrožovali údajným vypuknutím 3. světové války v případě, že by kdokoliv intervenoval proti masovému vrahu Asadovi - do doby, kdy Izrael zdecimoval syrský systém protivzdušné obrany, NATO jeho chemické kapacity a následně ještě Izrael íránské základny - také na Ukrajině, ujišťovali nás, začne nekontrolovatelná vojenská eskalace, jakmile Západ bude tak hloupý a pomůže vyzbrojit ukrajinskou armádu moderními zbraňovými systémy. - V dubnu však kromě dalšího dorazily americké protitankové střely Javelin - a 3. světová válka se kupodivu opět nekoná. - Nebylo by náhodou rozumnější variantou než nechat se opakovaně děsit proruskými dezinformátory věnovat se pečlivější analýze bezpečnostní situace ve světě?

Ого. Ukraine has carried out its first test with the Javelin missile systems delivered from the US last month. "Thanks to them, the combat capabilities of the Armed Forces of Ukraine have increased significantly," @poroshenko said following today's test. pic.twitter.com/GSc0r5UcWB