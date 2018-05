Kozí mejdan v Milkovicích

24. 5. 2018



Jelikož jsem Vás v minulosti informoval o mých veřejných aktivitách, o svém zdravotním stavu a o vývoji renovace v celé milkovické usedlosti, činím tak i nyní.



Vnímám život, co máme možnost momentálně v Česku žít, jako období největší svobody a blahobytu, co kdy na našem území bylo. Přesto jsem si vědom celé řady nedostatků především v rozhodování volených zástupců a státního aparátu vůbec. Bez aktivních a informovaných občanů není demokracie. Proto je mně líto, že dnešní velká část občanské společnosti se buď ve formě neziskových organizací snaží více o vlastní existenci než o pozitivní společenské změny. To samé platí o většině veřejných aktivit, které jsou navíc vesměs ideologicky a jednostranně zabarveny. Hlídací pes demokracie, jak se říká novinářům a médiím vůbec, jsou až na malé výjimky pod vlivem buď politických, ideologických, lobbistických nebo autocenzurních vlivů.



V rámci mého zdravotního stavu, kdy jsem skoro před rokem a půl podstoupil operaci mozku s odstraněním velké části nádoru (bohužel ne celého), se nic nemění. Jsem pod pravidelnou kontrolou lékařů, beru prášky a celkový stav je zatím stabilizovaný. Já jsem ve svém životě až na pracovní a intelektuální nasazení nic nezměnil. Statek ani zvířátka jsem neprodal, ani nedal na jatka. Zjištění, kterého se mně díky zveřejnění informace o zdravotním stavu dostalo, je rapidní úbytek osobního kontaktu, který byl do té doby v Milkovicích běžný. Na druhou stranu bych nikdy nečekal velkou morální i jinou pomoc od lidí, co tolik neznám osobně. Toho si velice cením.



V rámci renovace statku v Milkovicích, který je od počátku mého žití zde koncipován jako volně využitelné místo pro širokou veřejnost, jsem (dobrovolně) přinucen, vzhledem ke shora uvedenému, k rychlejšímu tempu, abych dostál zvolené životní cestě a dokončil započaté. Díky finanční pomoci lidí, co zareagovali na moji výzvu z předchozího emailu, jsem se mohl pustit do rozsáhlé rekonstrukce historické stodoly. Moc si této pomoci vážím. Pomohla mi nejen v započatých pracích, ale utvrdila mě v pocitu lidské pospolitosti a nezištné pomoci.



Přesto nashromážděné finanční prostředky nevydají na tolik, aby se vše zdárně podařilo. Proto, kdyby měl někdo z čtenářů tohoto dopisu možnost část nákladů uhradit, poskytnout daňově odečitatelný dar nebo finančně jakoukoliv částkou podpořit shora uvedené, budu moc vděčen, a tím budu moci celou náročnou věc dokončit a uzavřít ku prospěchu nejen oslíků a koz, ale i rozličných milkovických návštěvníků.