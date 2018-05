EYE 2018: Index korupce: proč země selhávají a proč prosperují?

24. 5. 2018





Ve Štrasburku ve Francii se 1. a 2. června 2018 uskuteční třetí ročník setkání mladých lidí z celé Evropy, EYE 2018 - European Youth Event. Akce se zúčastní více než osm tisíc mladých lidí z celé Evropské unie, ve věku od 16 do 30 let. Účelem akce je předkládat přítomným politikům nápady od mladých lidí ohledně toho, jaká má být budoucnost jejich kontinentu, a diskutovat o tom s nimi.





Akce je zcela zdarma a je určena pro registrované skupiny více než 10 mladých lidí ze zemí EU.



V Evropském parlamentu se mohou lidé účastnit až 4 aktivit denně které budou simultánně překládány do třech jazyků – angličtiny, francouzštiny a němčiny.









Je to i vaše Evropa.









Dnešní, čtvrté téma k úvaze a diskusi je:



Abyste si mohli i vy vyzkoušet zauvažovat o tématech, která se budou probírat v Evropském parlamentu, připravili jsme si pro vás, výběr otázek, ke kterým se můžete vyjadřovat na stránkách BL, pokud je vám nad 30 let, nebo přímo na stránkách EYE European Youth Ideas, pokud je vám mezi 16 – 30 lety, zde: https://www.europeanyouthideas.eu/questions Dnešní,k úvaze a diskusi je:





Korupce vytváří obrovské příležitosti pro činitele státní správy pro jejich obohacování, a při tom vrhá miliony mužů, žen a dětí do chudoby.



- Čím by měla Evropská unie přispět do boje proti korupci?



Co si o tom myslíte vy?



Jestliže se zjistí, že je vedoucí politik vinen korupcí, měl by dostat možnost odstoupit. Pokud odmítne odstoupit, musí být odvolán. Pokud je zkorumpovaná celá vláda, Evropská unie by měla zasáhnout, donutit politiky k rezignaci a stíhat je za jejich trestné činy. EU by měla mít politiku nulové tolerance vůči korupci.