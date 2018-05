EYE 2018: Budoucnost Evropy: Jaká je role pro mladé lidi?

31. 5. 2018 / Dominika Švecová





EYE 2018: FUTURE OF EUROPE: WHAT’S THE ROLE FOR YOUNG PEOPLE? - BUDOUCNOST EVROPY - JAKÁ JE ROLE PRO MLADÉ LIDI?







Evropská unie - dlouholetý podporovatel míru a prosperity - má už celou řadu let vážné problémy a řádně nefunguje.





Dokážeme Evropu posílit, bude Evropa znovu schopna hrát svou plnou roli a řešit problémy našeho věku?





Co by měla mladá generace prosazovat jako nejdůležitější problém či problémy, které by měla Evropská unie řešit?





Některé reakce mladých lidí:





Nejdůležitější je udržitelný život. Nejen pomocí druhým, ale změnou vlastního způsobu života. Každý den spotřebováváme nejrůznější výrobky a mnoho z nich se nevyrábí udržitelným způsobem. I lidská práva jsou porušována při výrobě mnohých z nich. Musíme přestat tyto výrobky používat a začít používat produkty vyrobené udržitelným způsobem.

Bez solidarity v mladé generaci Evropa toho v budoucnosti moc nedokáže. Potřebujeme společný cíl. Pak bude nutno řešit urgentní problémy, jako je uprchlická krize, restrukturalizace eurozóny, ochrana životního prostředí, rovné podmínky pro všechny skupiny lidí v EU, vytvoření udržitelného energetického programu. Začneme-li uvažovat o kolektivistické společnosti mladých lidí, problémy jako nedůvěra a nenávist v Evropské unii zmizí a kontinent bude znovu jednat ve vzájemném přátelství a sebejistotě.

Mladí lidé by měli být politiky už teď, ne v budoucnosti. Jsme připraveni nyní a měli bychom usilovat o větší zastoupení mladých lidí. Potřebujeme společný věk pro kandidáty v evropských volbách, není to jednotné a v některých zemích vám musí být dokonce až 24, což je absurdní.

Ve Štrasburku ve Francii se 1. a 2. června 2018 uskuteční třetí ročník setkání mladých lidí z celé Evropy, EYE 2018 - European Youth Event. Akce se zúčastní více než osm tisíc mladých lidí z celé Evropské unie, ve věku od 16 do 30 let. Účelem akce je předkládat přítomným politikům nápady od mladých lidí ohledně toho, jaká má být budoucnost jejich kontinentu, a diskutovat o tom s nimi.Akce je zcela zdarma a je určena pro registrované skupiny více než 10 mladých lidí ze zemí EU.V Evropském parlamentu se mohou lidé účastnit až 4 aktivit denně které budou simultánně překládány do třech jazyků – angličtiny, francouzštiny a němčiny.Abyste si mohli i vy vyzkoušet zauvažovat o tématech, která se budou probírat v Evropském parlamentu, připravili jsme si pro vás, výběr otázek, ke kterým se můžete vyjadřovat na stránkách BL, pokud je vám nad 30 let, nebo přímo na stránkách EYE European Youth Ideas, pokud je vám mezi 16 – 30 lety, zde: https://www.europeanyouthideas.eu/questions Dnešní,k úvaze a diskusi je: