Proč je Rusko doslova nadšeno falešnou smrtí Arkadije Babčenka

1. 6. 2018





Když ukrajinští činitelé na tiskové konferenci představili po jeho fingované smrti velmi nemrtvého Arkadije Babčenka, který se z novináře stal agentem výzvědných služeb, vypadali potěšeni. Avšak ve skutečnosti to byla ruská vláda, která nemohla uvěřit, jak vynikajícím způsobem jí to nahrálo, píší Natalia Antelava a Grigorij Voroncov ze serveru Coda Story, kriticky analyzujícího poměry v Rusku. (Ruská verze serveru Coda Story je v Rusku blokována.)



Podle deníku Moskovskij komsomolec, což je jeden z nejvlivnějších ruských bulvárních deníků, byla falešná Babčenkova smrt "doslova darem pro Kreml".



Od ohromujícího Babčenkova zmrtvýchvstání zahájila média, která ovládá ruský stát, neuvěřitelně intenzitvní kampaň s cílem zužitkovat tento neuvěřitelný dárek pro jejich propagandu.Mnoho ruských médií také okamžitě začalo Babčenkův případ s případem uzdraveného bývalého ruského agenta Sergeje Skripala a jeho dcery Julie,"Je to jen další pokračování v sérii zázračných uzdravení," konstatovaly hlavní zprávy prvního kanálu ruské televize a do seznamu přidaly i "takzvané dětské oběti" "údajných útoků chemickými zbraněmi" v Sýrii."Napodobili Brity," zní titulek vládního listu. "Tehdy v Londýně, stejně jako nyní na Ukrajině, obvinili Rusko ze všeho, předtím, než byl případ vůbec uzavřen," konstatuje list."Špatná parodie Skripala," zní titulek tiskové kanceláře RIA Novosti.Konzervativní prokremelský listoznačil Babčenkovu fingovanou smrt za "Skripala nízké kvality". List tvrdí, že západní výzvědné služby pomohly Ukrajině tuto provokaci vykonat, avšak "neuskutečnily ji s určitou mírou profesionality, jaké jsme byli svědky v Salisbury".Ukrajinské úřady jsou nyní pod tlakem, aby ospravedlnily způsob, jímž provedly tuto operaci. Mnoho lidí se ptá, proč bylo nutné lhát o Babčenkově smrti tak veřejně. Ovšem tento aspekt věci byl už zastíněn znepokojením nad dopadem této fingované akce na důvěru veřejnosti.Pro ruskou vládu a pro její mediální mašinérii je to, co se stalo na Ukrajině, prý důkazem toho, co říkají po celou dobu. Moskva je v dezinformační válce se Západem oběť, nikoliv pachatel."Ať se zápletka bude vyvíjet dál jakkoliv, finále bude stejné," konstatuje redakční komentář serveru Vesti.ru, který je součásti sítě Rossiya-24. "Všichni si mysleli, že Babčenko je mrtev a vinu za to nese Moskva. Teď se dovídáme, že je Babčenko naživu, ale vinu za to pořád nese Moskva."Nezávislejší podnikatelský deníkkonstatuje, že aféra Babčenko posunula pojem "fake news" na úplně novou úroveň. "Po Babčenkově 'vraždě' už bude daleko obtížnější věřit nejen médiím, ale i oficiálním prohlášením."Listotiskl dobře vypracovaný analytický článek o tom, jak jiné vlády používaly v minulosti fingované atentáty jako svou taktiku. Avšak případ Babčenko je jiný, protože Ukrajina zmanipulovala veřejnost tak oteevřeně, píše list.A ruská státní média najednou začala citovat hlasy, které normálně ignorují: organizace hájící práva novinářů a západní analytiky.Mnoho zpráv nadšeně cituje Výbor na ochranu novinářů, který tuto akci označil za "extremní", a Reportéry bez hranic, kteří odsoudili "manipulaci, kterou provedly ukrajinské tajné služby" a dodali, že "je vždycky velmi nebezpečné, když si vlády hrají s fakty".Bulvární listdokonce otiskl dlouhý citát od bývalého náměstka amerického ministra obrany Michaela Carpentera, který řekl: "Rusko bude zneužívat této fingované vraždy k obviňování Ukrajiny, že šíří fake news, a k zpochybǒvání budoucích útoků proti disidentům a novinářům v Rusku i v zahraničí. Nešťastným faktem je, že až příště dojde ke skutečné tragédii, všichni budeme pochybovat, zda k ní opravdu došlo."Jde o problém důvěryhodnosti, jemuž budou ukrajinské úřady čelit, jakmile se pokusí prezentovat důkazy, proč musely inscenovat fingovanou vraždu.Případ Babčenko vedl k tomu, že mimořádně spolu souhlasí jak těch několik málo zbývajících nezávislých ruských médií, tak státem ovládaný tisk a televize. Z odlišných důvodů to interpretují jako pro Kreml naprosto zásadní změnu., vlivný nezávislý ruský list, citoval znepokojení jednoho z Babčenkových přátel, reportéra Pavla Kanygina."Samozřejmě jsem měl pocit obrovského ulehčení," řekl Kanygin, když popisoval, co cítil, když se dověděl, že Babčenko je naživu. "Avšak tohle jsou složité pocity. Nechápu, proč to bylo nutné udělat takhle."Je tedy možné, že tato podivná nesmrt Arkadije Babčenka bude mít o hodně dalekosáhlejší dopad, než kdyby byl skutečně usmrcen?Podrobnosti v angličtině ZDE