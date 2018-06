Nová italská ultrapravicová vláda chce deportovat půl milionu uprchlíků, nemá ale na to infrastrukturu

1. 6. 2018

Foto: Matteo Salvini







Nový ultrapravicový italský ministr vnitra, šéf Ligy Matteo Salvini, bývalý rozhlasový moderátor, chce deportovat z Itálie půl milionu uprchlíků. Vyvolává to znepokojení mezi experty na migraci, i když je to považováno za vysoce nerealistické, protože Itálie prostě nemá infrastrukturu ani právní flexibilitu na tak rozsáhlé deportace. Aktivisté z organizací usilující o integraci migrantů jsou nicméně znepokojeni šířením nenávisti a falešných zpráv o migrantech, stejně jako vytvářením nenávistného prostředí vůči jinakosti.

Humanitární organizace zejména odsoudily případné snahy deportovat uprchlíky zpět do Libye, kde vládnou nelidské podmínky, mučení, týrání a znásilňování uprchlíků. Obávají se také, že Salvini odebere migračním centrům financování, takže se promění v tábory typu "Džungle" u francouzského města Calais.Někteří pozorovatelé varují, že pokusy nové italské vlády deportovat statisíce uprchlíků by znamenaly, že Itálie hrubě poruší mezinárodní právo i zákony Evropské unie o uprchlících a že by tím porušila i Ženevskou úmluvu o uprchlících.Jiní pozorovatelé konstatovali, že pro deportaci velkého množství uprchlíků do jejich původních zemí by musela v této věci uzavřít nová italská vláda dohodu s vládami těchto zemí a že tyto země nebudou ochotny uzavírat žádné dohody s ultrapravicovou italskou vládou.Sandro Gozi, bývalý italský ministr pro Evropu, si stěžuje, že Evropská unie poskytla munici protiuprchlickým populistickým stranám tím, že Itálii nepomohla s velkým počtem příchozích migrantů. "Italové mají proto pocit, že se na ně Evropa vykašlala."EU se déle než dva roky snaží zreformovat svůj azylový systém známý jako Dublinský předpis. Trvají hluboké rozpory ohledně návrhu rozdělovat uprchlíky do členských zemí EU podle kvót, připomíná list Guardian. Státy ve středovýchodní Evropě, vedené Polskem a Maďarskem, tvrdí, že povinné uprchlické kvóty nikdy nepřijmou, zatímco jižní státy, jako jsou Řecko a Itálie, si stěžují, že se na ně EU vykašlala a že musejí nést obrovské břemeno uprchlíků samy.V červnu letošního roku v této věci dojde ke konečnému konfliktu, protože předseda Evropské rady Donald Tusk určil lhůtu do června, do kdy musí buď dojít o uprchlických kvótách k dohodě, anebo se navrhovaný systém kvót úplně zruší."Odklady v realizaci systému uprchlických kvót byly politicky zdrcující," konstatuje Gozi, "a to proto, že visegrádské země prostě nechtějí zaplatit vůbec žádnou cenu."Bulharsko, které řídí toto vyjednávání, usiluje o kompromis, ale země u Středozemního moře jsou nespokojeny zrušením povinných uprchlických kvót. "Přestáváme dodržovat zásadu solidarity a odpovědnosti," řekl jeden diplomat z EU.Podrobnosti v angličtině ZDE