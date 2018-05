Většina plastů se do moře údajně dostane deseti řekami

31. 5. 2018

Jang-c’-ťiang (Č

ína), Indus (převážně Pákistán), Chuang-che (Čína), Chaj-che (Čína), Nil (převážně Egypt), Ganga (Indie), Perlová řeka (Čína), Amur (Rusko, Čína), Niger (Guinea, Mali, Niger, Benin, ústí v Nigérii) a Mekong (Čína, Barma, Laos, Thajsko, Kambodža a delta ve Vietnamu). Všechny tyto řeky mají společné to, že protékají hustě zalidněnými oblastmi s chybějící odpadní infrastrukturou, v zemích, kde není nakládání s odpadem adekvátně regulováno ani řešeno. V těchto zemích by výrazně pomohlo v prvé řadě začít odpad sbírat, svážet a průmyslově zpracovávat. Výše odkazovaný článek v Deutsche Welle nabízí podrobnější infografiku k jednotlivým řekám v souvislosti s jejich vlivem na transfer plastového odpadu do oceánů.

Podle několik měsíců starého textu,, se odpad do oceánů nedostává přímo, ale v drtivé většině deseti říčními toky. Cituje, která těchto deset řek identifikovala. Jde o tyto říční toky v pořadí dle toho, jak vysokou zátěž oceánů plasty způsobují: