EYE 2018: Ekonomika sdílení: Jak může Evropa podporovat podnikání s pozitivními sociálními dopady?

Ve Štrasburku ve Francii se 1. a 2. června 2018 konal třetí ročník setkání mladých lidí z celé Evropy, EYE 2018 - European Youth Event. Akce se zúčastnilo více než osm tisíc mladých lidí z celé Evropské unie, ve věku od 16 do 30 let. Účelem akce bylo předkládat přítomným politikům nápady od mladých lidí ohledně toho, jaká má být budoucnost jejich kontinentu, a diskutovat o tom s nimi.Akce byla zcela zdarma a byla určena pro registrované skupiny více než 10 mladých lidí ze zemí EU.V Evropském parlamentu se lidé účastnili až 4 aktivit denně, které byly simultánně překládány do třech jazyků – angličtiny, francouzštiny a němčiny.Abyste si mohli i vy vyzkoušet zauvažovat o tématech, která se budou probírat v Evropském parlamentu, připravili jsme si pro vás, výběr otázek, ke kterým se můžete vyjadřovat na stránkách BL, pokud je vám nad 30 let, nebo přímo na stránkách EYE European Youth Ideas, pokud je vám mezi 16 – 30 lety, zde: https://www.europeanyouthideas.eu/questions Dnešní,k úvaze a diskusi je: