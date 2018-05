Starší muži mají zřejmě morální problémy s vagínou

K hysterické reakci "slušných lidí" na představení Naše násilí, vaše násilí

31. 5. 2018 / Jiří Hlavenka

Autor obrázku: Jáchym Bohumil Kartous



Jsem myslel, že už mě jen tak něco nepřekvapí, ale stalo se. Tzv. obránci tradičních hodnot mají evidentně nějaký vnitřní problém s ženským lůnem. Jeden bývalý ředitel gymnázia, dnes politik se vyjádřil v tom smyslu, že ženské lůno v mužském provedení rovná se otvor, kterým se vyměšuje (zkráceně řiť). Prostě díra jako díra. Neúspěšný adept na ústavního soudce, docent doktor bývalý rektor si (ve svém článku na Aktuálně.cz) zřejmě rovněž myslí, že jsou to podobné orgány, jejichž hlavní účel spočívá v tom, že se do nich něco strká nebo se z nich něco následně vytahuje. To mě nemálo fascinuje. Podobně i řada dalších diskutujících se k ženskému lůnu vyjadřuje tak, že pokud je z něj něco vytaženo, je to zhanobeno. Chudáci novorozenci.



Četl jsem docela dost rozhořčených projevů nad oním divadelním činem (navíc samozřejmě jen "hraným", nikoli skutečně prováděným) a když jsem si to rozklikal, tak jsou to samí starší muži, nikdo jiný, bez výjimky.