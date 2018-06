EYE 2018: Udržitelné město: Jak lépe cestovat, pracovat a společné žít?

2. 6. 2018 / Dominika Švecová

Ve Štrasburku ve Francii se 1. a 2. června 2018 uskuteční třetí ročník setkání mladých lidí z celé Evropy, EYE 2018 - European Youth Event. Akce se zúčastní více než osm tisíc mladých lidí z celé Evropské unie, ve věku od 16 do 30 let. Účelem akce je předkládat přítomným politikům nápady od mladých lidí ohledně toho, jaká má být budoucnost jejich kontinentu, a diskutovat o tom s nimi.Akce je zcela zdarma a je určena pro registrované skupiny více než 10 mladých lidí ze zemí EU.V Evropském parlamentu se mohou lidé účastnit až 4 aktivit denně které budou simultánně překládány do třech jazyků – angličtiny, francouzštiny a němčiny.Abyste si mohli i vy vyzkoušet zauvažovat o tématech, která se budou probírat v Evropském parlamentu, připravili jsme si pro vás, výběr otázek, ke kterým se můžete vyjadřovat na stránkách BL, pokud je vám nad 30 let, nebo přímo na stránkách EYE European Youth Ideas, pokud je vám mezi 16 – 30 lety, zde: https://www.europeanyouthideas.eu/questions Dnešní,k úvaze a diskusi je:UDRŽITELNÉ MĚSTO: JAK LÉPE CESTOVAT, PRACOVAT A SPOLEČNĚ ŽÍT?Města hrají v éře globalizace nesmírně důležitou roli, nabízejí místní řešení pro globální problémy.- Jaký je váš model pro udržitelné město?- Jaké jsou vaše návrhy pro kvalitní život mladých listí a rodin? Pro soudržnost mezi všemi generacemi, byty, které si lidé mohou dovolit, bezpečné veřejné prostory a místo pro sportovní vyžití?Co si o tom myslíte vy?Jedním z hlavních problémů ve velkých městech jsou automobily, které znečišťují vzduch a příspívají ke globálnímu oteplování. Proto navrhuju zákaz automobilů v centrech měst a rozšíření veřejné dopravy.Města by měla být do určité míry koncentrována. Domy pět šest pater. To umožňuje veřejnou dopravu i chození pěšky. Nekonečná předměstí s přízemními domky a rodinnými automobily krade lidem mnoho hodin života dojížděním a zabíjí to planetu. Měla by existovat určitá forma veřejného bydlení pro mladé rodiny. Aby se mohly stěhovat za prací. Měly by existovat zóny zábavy, parky, hřiště. Veřejná doprava mnoha forem a sdílení automobilů. Auta z předměstí by měla parkovat na okraji města a lidi by měli přestoupit na veřejnou dopravu.Udržitelné město by bylo plné vegetace a ovoce a zeleniny rostoucích na ulicích, na střechách a v dosud nevyužívaných zahradách. Doprava by byla kolektivní, ekologická a byla by zadarmo. Všude ve městech by měla být k dispozici jízdní kola a měly by pro ně existovat samostatné cyklotrasy. Veřejný prostor by měl být strukturován tak, aby se v něm lidé mohli setkávat a tvořit sociální, ekonomické i umělecké projekty. Jádrem nových měst by měla být příroda a kultura.