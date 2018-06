K probíhající diskusi na Britských listech: Co je ultralevičáctví a co je ultrapravičáctví? A jak v dnešní době kriticky hodnotit fakta?

1. 6. 2018 / Jan Čulík

Tak například v dnes zveřejněném článku poukazuje Daniel Veselý , že za posledních rok v Rusku nezabili žádného novináře. To je sice pravda, ale 12. března byl v Londýně nalezen uškrcený ruský podnikatel Nikolaj Gluškov , a je to už asi čtrnáctý Rus, který byl v Anglii v poslední době usmrcen za podezřelých okolností. Takže náznaky ve Veselého článku, že se vražedná historie Putinova režimu přehání, neodpovídají úplně skutečnosti, i když Veselý má pravdu, že Západ většinou ignoruje vražedné útoky na novináře ve třetím světě.

Snažíme se v Britských listech zachovávat pluralitu názorů, a proto vedle sebe záměrně publikujeme články dvou názorově protikladných autorů, Daniela Veselého a Karla Dolejšího. Účelem je vést lidi ke kritickému myšlení. Prosím ale - jak to opakujeme vždycky - uvědomte si, že to, co v Britských listech vydáváme, není materiál pro vaši černou mši souhlasu, abyste se s tím kmenově, stoprocentně identifikovali ("ten jim to nandal") - vězte, že lidský mozek je omylný a vždycky vnímá jen určitou část pravdy - je na vás, abyste si předložený argument očistili od ideologického nánosu.





2. Írán samozřejmě provádí mocenskou politiku a prostřednictvím organizace Hezbollah, kterou založil s cílem ovládnout Libanon, a jejímž prostřednictvím a prostřednictvím íránských revolučních gard zachránil i vražedný režim Bašara Asada v Sýrii. Írán je utlačitelský a autoritářský režim, který se snaží rozšiřovat svůj regionální vliv. Velmi zajímavě to rozbírá tento týden seriál analytika BBC Edwarda Stourtona "Jak Sýrie změnila svět", ZDE . Situace v Íránu je daleko složitější, než jak ji prezentují články pro Britské listy vybírané Karlem Dolejším. Velmi zajímavě to rozbírá tento příspěvek rozhlasu BBC o tom, že Írán je už 150 let obětí bezostyšných západních zásahů a bez nich by býval zřejmě nevznikl fundamentalistický režim ajatolláhů. Nejnověji Karel Dolejší vybral článek ze serveru Al Arabiya, který financuje Saúdská Arábie a který zjevně šíří protiíránskou, saúdskou propagandu ve prospěch saúdské zahraniční politiky. Není pravda, že Obamova dohoda s Íránem o omezení jeho jaderných zbraní byla "selháním", jak se dovíte srovnáním nejrůznějších názorů z Evropy i z Ameriky. Není možno podléhat trumpovské a saúdské argumentaci.





3. Fingovanou "vraždu" ruského protiputinovského novináře Babčenka jako nepřijatelnou "fake news", rozšířenou ukrajinskou vládou, odsoudily nejen organizace zasazující se za práva novinářů a četní západní politikové, ale i protiputinovští disidenti v samotném Rusku ! Argument, že Babčenko opustil svou novinářskou nezávislost a "stal se agentem ukrajinské tajné policie", je naprosto přesvědčivý a závažný - poukazují na to nyní mnozí. Zesměšňující tvrzení, že je to "západní morální kýč" je výrazem poněkud omezeného arogantního postoje východňárů, kteří mají pocit (jak často se s tím setkáváme v České republice!) že jedině oni mají v důsledku své jedinečné lidské zkušenosti patent na rozum a zkušenost jiných lidí je nelegitimní, protože to jsou cizáčtí blbci. Tak to tedy ne.









Skutečnost je složitější.

1. Vraždění palestinských demonstrantů na hranici v Gaze bylo válečným zločinem, přestože mnoho z nich k demonstracím ponoukala autoritářská organizace Hamas. Střílení izraelských vojáků, kteří usmrtili 60 lidí a zranili, často velmi vážně (spousta lidí přišla o nohy) několik tisíc osob, to neomlouvá. Shodují se na tom hlavní světoví komentátoři a mezinárodní lidskoprávní organizace.