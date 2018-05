Spolknout lež kvůli strachu z imaginární války

30. 5. 2018





Poslouchejte takzvanou "umírněnou frakci" v Teheránu a zřejmě se dočkáte litanie obav ohledně údajných snah Trumpovy administrativy posunout Blízký východ k nové válce, napsal Amir Taheri na stránkách saúdské televize Al Arabiya, často kritizované jako propagandistická stanice šířící saúdskou zahraniční politiku. Tyto obavy se ozvěnou odráží v některých kruzích v Evropě. Leitmotivem je tvrzení, že takzvaná "jaderná dohoda" známá také jako Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), je takřka posvátným textem, který by neměl být ani doplňován, ani zlepšován.

"Nepřijmeme ani čárku měnící tento tet," tvrdí íránský prezident Hasan Rúhání. "Neexistuje alternativa k JCPOA," opakuje Federica Mogheriniová, zahraničněpolitická komisařka Evropské unie. A pokud jde o Alistaira Burta, který má na starosti Blízký východ na britském ministerstvu zahraničí, takzvaná "jaderná dohoda" je "neměnný tet", který nelze znova vyjednat, ani revidovat.

Ale jak je tohle možné?

I synoptická evangelia, nemluvě o Zjevení Sv. Jana, nabízejí různé narativy ohledně stejných vzpomínek, doktríny a víry.

V sekulárním kontextu jsou všechny ústavy otevřeny revizi a dodatkům.

Ve srovnání s dokumenty uvedenými výše má JCPOA nižší nárok na posvátnost. Především mu chybí univerzálně uznaná verze, existuje ve třech různých verzích, dvou perských a jedné anglické, s významnými rozdíly mezi nimi. Dále byl dokument vyjednán mezi Íránem a takzvanou skupinou P5+1, která nemá legální status, prohlášení o svých cílech a není nikomu odpovědná. Za třetí, nikdo dokument nepodepsal a žádný kabinet ani legislativní orgán o něm nikdy nedebatoval, natož aby ho legálně schválil. A nakonec, jak jsme v několika článcích ukázali, Írán i skupina P5+1 opakovaně porušovaly klíčové aspekty této dohody.

Írán je stále vystaven tvrdým sankcím, zatímco kromě jiného neodeslal celé zásoby obohaceného uranu do zahraničí a netransformoval svůj závod na výrobu plutonia s výmluvou, že k tomu nenašel partnera, který by mu pomohl.

Rúhání si stěžuje, že P5+1 nedostála své části závazků. Mogheriniová zapomíná, že ropný gigant ENI vyjednal ropnou smlouvu v Íránem, zatímco ocelářský gigant Danieli uzavřel smlouvu v hodnotě 5 miliard dolarů v přímém rozporu s JCPOA. Pokud jde o Burta, jeho vláda dosud není ochotna dovolit Íránu v Londýně otevřít si bankovní účet. Minulý týden BP opustilo projekt joint ventures s Íránem. Británie dosud nerozmrazila až 2 miliardy dolarů íránských aktiv, zatímco Čína stejně naložila s 22 miliardami dolarů.

Fan klub JCPOA, který stále zahrnuje bývalého amerického prezidenta Baracka Obamu a jeho pomocníka Johna Kerryho, předstírá, že jedinou alternativou dohody je americká invaze do Íránu.

"Máme na výběr mezi dohodou a válkou," říká Kerry, zatímco objíždí svět, aby lobboval za Írán.

Ale proč bychom měli omezovat svůj výběr na přijetí lži kvůli strachu z imaginární války?

Jistě, íránský jaderný problém by měl být vyřešen tak, aby Írán znova získal nějaký typ normální existence, zatímco zbytek světa záruky, že nebude muset čelit darebáckému státu s jadernými zbraněmi. Existující JCPOA ale nezajišťuje ani jedno. Nicméně nová, revidovaná smlouva může dosáhnout právě toho. Jenže to by vyžadovalo odmítnout Obamovu "lež" a vyjednat nový text. Jakákoliv další jednání by měla proběhnout v transparentním systému mezinárodního práva a zahrnout pravidla Mezinárodní agentury pro atomovou energii a Smlouvy o nešíření jaderných zbraní. Obojí Obama obešel, stejně jako sedm jednohlasně schválených rezolucí Rady bezpečnosti OSN.

Ať už se vám Trump líbí nebo ne, faktem je, že když tentokrát říká, že král je nahý, říká pravdu. Je docela možné, že to říká proto, aby Obamu poškodil. Ale to nic nemění na faktu, že čarodějný koktejl, který Obama navařil, je plný jedu.

Nepoužívejme výmluvu na imaginární válku k prodeji falešného míru. Připravme se na skutečné řešení sporu o íránský jaderný program. Přistupujme k tomu seriózně.

Celý text v angličtině: ZDE