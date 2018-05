Radkin Honzák: Příroda si to srovná tak, že Evropa vymře a přijde sem jiná populace

Přečetli jsme:

30. 5. 2018

Chceme, aby naše diplomy a habilitace uznávali v Evropě, a kdyby sem přijel pan profesor z Německa, tak tady bude pouhý asistent, protože my mu to neuznáme. Ta uzavřenost je strašná v tom chlívku tady. My si tady smrdíme vlastními silami a nikoho nepotřebujeme. Aspoň si to myslíme.

Pozn. JČ: To mi připomíná nedávnou zkušenost jednoho našeho absolventa z Glasgow University, jehož univerzitní diplom v Praze neuznali a musel si zaplatit na MŠMT nostrifikaci. Komicky požádalo MŠMT jednu pražskou vysokou školu, aby "diplom ověřila". Závažnou potíží bylo, že diplom byl psán latinsky, čemuž nikdo na této pražské univerzitě nerozuměl. Chudák absolvent z Británie si musel ještě připlatit pár tisícovek za překlad z latiny....