Musíme vyrábět, žádnou nemocenskou!

3. 6. 2018 / Jiří Hlavenka





Tohle je taky převelice pěkné (dotaz byl, zda proplácet první tři dny nemocenské).

No řekněte - proč? Ze superhrubé mzdy je odvedeno nějakých 31% platu na sociální pojištění, ale proč by vám to mělo být propláceno, když onemocníte? No řekněte proč? Proč dělat zaměstnancům úlitbu, každá nemoc se dá přechodit, však nechcípnete, vyležet to můžete o víkendu.

Přece je to jasný, jste všichni simulanti. Zaměstnavatel je chudák, musí vás honit do práce - škoda že vás nemůže přikurtovat k ponku a švihat bičem k vyššímu tempu. To je beztak taky nějaká socanská úlitba. A jak vy se mu za to odvděčujete, nevděčníci? Drze onemocníte! Prd onemocníte, chcete vykachlíčkovat koupelnu nebo pomoct bráchovi se zabíjačkou, a hodíte se marod.