Babčenko vzkazuje britským novinářům: Jděte do prdele!

1. 6. 2018

Ukrajinské úřady dosud nijak nevysvětlily, proč fingovaly "vraždu" ruského novináře Arkadije Babčenka. Zato ten si nebere servítky.Po svém zmrtvýchvstání napsal na Facebooku: "Panebože, bylo to tak nudný bejt mrtvej. Přislíbil, že "umřu, až mi bude 96, a budu tancovat na Putinově hrobě" a dále, že "pojede na tanku Abrams po Tverském bulváru", hlavní moskevské třídě.Znepokojující je především to, jak rychle se tzv. "nezávislý novinář" stal agentem ukrajinské rozvědky Britským novinářům Babčenko vzkázal: "Milý britský tisku, jděte prosím do prdele. Chcete-li udělat něco užitečného, obstarejte mi britský pas a britské útočiště. Teprve pak byste si vysloužili právo poučovat mě, jak mám sebe a svou rodinu chránit. Zasraný všeználkové!"Reakce z mediálních organizací a od reportérů celosvětově byla drtivou většinou záporná. Tato provokace ukrajinské vlády, většina mezinárodních novinářů souhlasí, umožní Rusku a dalším neskrupulózním vládám bagatelizovat skutečné události jako podvod. Mezinárodní federace novinářů (IFJ) označila Babčenkovu fingovanou smrt jako "naprosto nepřijatelnou". "Tím, že falešně rozšířily tuto zprávu, poškodily vážně ukrajinské úřady důvěryhodnost informací," zdůraznil předseda IFJ Philippe Leruth.Podrobnosti v angličtině ZDE