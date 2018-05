Jakou cenu zaplatí Ukrajina za svůj podvod?

31. 5. 2018



Very strong piece by @anneapplebaum on Ukraine's disastrous decision to troll the Russians back. https://t.co/OyIYZjmG1i pic.twitter.com/VS4qvcnQSf — Oliver Bullough (@OliverBullough) May 31, 2018



Jedním z důvodů, proč demokracie reagují tak nekompetentně na vlnu hrubých dezinformací přicházejících z Ruska, je, že žádná zjevná forma protiúderu neexistuje, píše Anne Applebaum v deníku Washington Post. Ruský prezident například lhal o invazi na Ukrajinu - muži v uniformě objevující se po celém Krymu byli jen vojáci na dovolené a své vojenské zařízení si nakoupili v tamějších obchodech. Když těmto vojákům o pár měsíců později udělil medaile, co by bývalo adevátní reakcí? Začít šířit vlnu fake news i do Ruska?





Až do teď se západní vlády oficiálně vyhýbaly veřejnému trollování a otevřeným lžím, jaké Rusko používá pravidelně. Namísto aby západní novináři bojovali proti dezinformacím dezinformacemi, soustředili se o to usilovněji na získávání ověřených faktů, na základě přesvědčení, že ve stále nestabilnějším světě by se měli přidržovat pravdy.



Avšak nyní tuto zásadu porušila ukrajinská tajná policie a uskutečnila vlastní obrovskou trollovací akci. Prý jim fingovaná vražda umožnila uvěznit prostředníka, který zaplatil údajnému atentátníku 40 000 dolarů.



Jenže tato operace má daleko více společného s ruskými operacemi, než by ukrajinská vláda byla ochotna připustit. Protože, jak to vysvětlil jeden ukrajinský novinář: Toto je klasický případ, kdy účel světí prostředky. Cíl byl v pořádku: Chytit atentátníka. Ale prostředky: fingovaná smrt, lživé informace pro novináře - to sníží už tak mikroskopicky minimální důvěru, kterou mají Ukrajinci ve svou vládu a ve svá média.



Nikdo neuvažoval o kolaterálních škodách: nikdo se nezeptal, jestli příště bude někdo věřit bezpečnostním službám, až oznámí, že je novinář mrtvý. V zemi, kde jsou novináři skutečně vražděni, není jasné, jestli někdo bude věřit i novinářům a určitě už ne Babčenkovi. (Pozn. red. Nestor britských žurnalistů John Simpson konstatoval ve čtvrtek v poledne v britském rozhlase, že nesmírně znepokojující na tomto případě je právě to, že se Babčenko identifikoval s vládní akcí a rezignoval na svou nezávislost.) Není ani jasné, že zahraniční diplomaté, kteří rychle se "zavražděným" novinářem sympatizovali a vydali veřejná prohlášení, to ukrajinské vládě hned tak odpustí. Nikdo dosud nevysvětlil, proč neexistoval jednodušší a méně škodlivý způsob jak tohoto zločince chytit. Konec konců, jiné země dokáží chytit vrahy, aniž by musely inscenovat fiktivní atentáty známých lidí a vyvolat tím mezinárodní a celonárodní truchlení.



Tento příběh ještě neskončil. Příběh najatého vraha, podrobnosti spiknutí, reakce ukrajinské veřejnosti - to všechno je dosud neznámé. Ale věnujte tomu velkou pozornost. Pokud se totiž rozhodnete bojovat proti Rusku ruskými metodami a šířit fake news, toto je ten způsob. A toto je ona vysoká cena, kterou za to zaplatíte.

0