Počet migrantů do Itálie drasticky poklesl, ale v moři jich umírá daleko víc

2. 6. 2018





Letos zatím přišlo do Itálie přes Středozemní moře jen 13 430 lidí, což je 20 procent loňského počtu, ale percentuelně jich v moři umírá nyní daleko víc. Channel 4 News v této páteční dramatické reportáži zaznamenaly zachránění jednoho člunu tento týden. Pozor, jak upozorňují Channel 4 News, reportáž obsahuje znepokojující záběry.



V důsledku kontroverzní dohody Itálie s Libyjí se Libye snaží imigrantům v cestě do Itálie bránit. V Libyi jsou však drženi za opravdu strašlivých podmínek a Evropská unie za to nese přímou odpovědnost.



V této reportáži uvidíte děsivý rozhovor s dvěma Súdánci, které LIbyjci v Libyi mučili elektrickým proudem, připevněním elektrod na nohy. Starší muž si myslel, že ho tím usmrtí.

