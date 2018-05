Dala si ukrajinská tajná služba případem Babčenko vlastní gól?

Komentátoři potřásají hlavou nad poněkud neuvěřitelným vyústěním "vraždy" Arkadije Babčenka v Kyjevě, o níž ve středu vyšlo najevo, že vraždou ve skutečnosti nebyla (takže ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov měl pravdu, když tvrdil, "My jsme ho nezabili!"), ale šlo o jakýsi podivný, nevysvětlitelný manévr ukrajinské tajné policie.



V diskusi Jona Snowa s odborníkem na východní Evropu Mishou Glennym poukázal Glenny na pozoruhodnou skutečnost, že i když se prý tato inscenace údajné Babčenkovy vraždy připravovala více než dva měsíce, nikdo to neprozradil. Málokde na světě funguje takovýto spolehlivý systém utajení a Glenny musel konstatovat: "Ano, ukrajinská tajná služba dokáže své akce opravdu utajit."

Šalom, byla to speciální operace Ukrajinské tajné policie!!



Kromě úspěchu při utajení byla však inscenace Babčenkovy vraždy skutečně podivná. Zvlášť neuvěřitelné je, že Babčenko vystavil svou vlastní manželku po dobu 24 hodin přesvědčení, že je mrtvý. Je to normální?



Velkou otázkou je, píše Shaun Walker v deníku Guardian, zda tohle byl pro Ukrajinu vlastní gól a zda neexistoval daleko méně provokativní způsob jak dosáhnout téhož cíle - pokud tedy byl nějaký opravdový ruský atentátník na základě fingované vraždy zatčen (není jasné, jak fingovaná vražda k tomu mohla dopomoci).



Až totiž napříště nějaký kritik Kremlu bude zastřelen, nebo otráven, nebo záhadným způsobem přepadne z balkonu na beton dole na chodníku, první otázkou bude už navždy: Je skutečně mrtvý?



Není pochyb o tom, že "babčenkovskou obranu" můžeme nyní očekávat jako automatickou reakci Moskvy na zprávy nebo dokonce i fotografie různých zvěrstev, spáchaných Ruskem, po mnoho let dopředu.



"Příště, až mi ukážete fotografie ze Sýrie, které pořídily Bílé helmy, já vám ukážu fotografii mrtvého Arkadije Babčenka, kterého zabil Putin," napsal jeden proruský komentátor na Twitteru - a takových reakcí teď jistě přijde celá vlna.



Zůstávají vážné otázky ohledně toho, jak byla celá provokace provedena. Bylo skutečně nutné oznámit Babčenkovu smrt, a tak ztraumatizovat přátele, příbuzné a ruské novináře, kteří už přišli při podobných atentátech o mnoho svých kolegů?





A kromě toho, tón odhalení celé akce byl nevkusný a frivolní - Babčenko byl představen na tiskové konferenci s určitou mírou škodolibosti, pro co největší efekt, jako na představení pouťového kouzelníka, který se těší z překvapení publika, že rozpůlená žena je zase vcelku!



Všechno nyní záleží na tom, zda se Ukrajině podaří prezentovat pevné dúkazy o tom, že opravdu existovalo spiknutí s cílem Babčenka zavraždit. Pokud ne, mnozí budou souhlasit s odsudkem ředitele organizace Reportéři bez hranic Christopha Deloirea: "Je ubohé a politováníhodné, že si ukrajinská policie takto zahrála s pravdou, ať už byl motiv její provokace jakýkoliv..."



A k tomu ještě český postscript: V českém kontextu se po zveřejnění zprávy o Babčenkově údajné smrti objevila kritika českých úřadů, že prý byla nepřímo Babčenkova smrt jejich vinou, protože odmítli poskytnout Babčenkovi azyl či vstupní vízum.



České ministerstvo vnitra na to reagovalo, že Babčenko o vstup do ČR nepožádal. Takže i tato zpráva byla nakonec falešná.

