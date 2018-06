EYE 2018: Zakládání podniků: Jak může Evropská unie podpořit mladé podnikatele?

Ve Štrasburku ve Francii se 1. a 2. června 2018 konal třetí ročník setkání mladých lidí z celé Evropy, EYE 2018 - European Youth Event. Akce se zúčastnilo více než osm tisíc mladých lidí z celé Evropské unie, ve věku od 16 do 30 let. Účelem akce bylo předkládat přítomným politikům nápady od mladých lidí ohledně toho, jaká má být budoucnost jejich kontinentu, a diskutovat o tom s nimi.Akce byla zcela zdarma a byla určena pro registrované skupiny více než 10 mladých lidí ze zemí EU.V Evropském parlamentu se lidé účastnili až 4 aktivit denně, které byly simultánně překládány do třech jazyků – angličtiny, francouzštiny a němčiny.Abyste si mohli i vy vyzkoušet zauvažovat o tématech, která se budou probírat v Evropském parlamentu, připravili jsme si pro vás, výběr otázek, ke kterým se můžete vyjadřovat na stránkách BL, pokud je vám nad 30 let, nebo přímo na stránkách EYE European Youth Ideas, pokud je vám mezi 16 – 30 lety, zde: https://www.europeanyouthideas.eu/questions Dnešní,k úvaze a diskusi je:START-UPS: HOW CAN THE EU SUPPORT YOUNG ENTREPRENEURS? - JAK MŮŽE EVROPSKÁ UNIE PODPOŘIT MLADÉ PODNIKATELE?Nové firmy a inovativní podniky hrají životně důležitou roli při vytváření prosperity a pracovních příležitostíJak může EU podporovat mladé lidi, aby si založili vlastní podnik?Můžeme vytvořit kulturu, která přijme neúspěš a dá mladým podnikatelům druhou šanci k úspěchu?Co si o tom myslíte vy?Myslím, že hlavním problémem je absence potřebných konexí a nedostatek financování. Co se týče konexí, EU by měla podporovat setkávání lidí podobných zájmů prostřednictvím akcí věnovaných networking, vytváření sítí. To by umožnilo mladým podnikatelům vytvořit si kontakty na profesionály v průmyslu, na mentory, novátory a investory. EU už poskytuje finance pro zakládání firem, avšak tyto finance jsou omezené a přístupu k nim brání mnoho byrokratických překážek. Financování pro studenty by se mělo zpřístupňovat a inzerovat na univerzitách. EU by měla odrazovat mladé podnikatele od financování svých nových podniků prostřednictvím bank, protože to je nesmírně riskantní a vytváří to zbytečná břemena. EU by měla podporovat podnikatele, aby použili své vlastní fondy, anebo aby žádali o granty a oficiální financování.Nově založené firmy by měly být osvobozeny od daní, dokud nezačnou produkovat určitý příjem. EU by měla mladé podnikatele informovat jasně o možnostech, které jsou pro ně k dispozici, hosté by měli dělat přednášky na univerzitách, atd. Největším problémem pro mladé lidi je dnes, že se jim říká, že to či ono je nemožné. Měli bychom zajistit, aby věděli, že možné je všechno, co chtějí dělat.