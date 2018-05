EYE 2018: Automatizace a globalizace: Jak zajistit férový podíl?

22. 5. 2018 / Dominika Švecová





Ve Štrasburku ve Francii se 1. a 2. června 2018 uskuteční třetí ročník setkání mladých lidí z celé Evropy, EYE 2018 - European Youth Event. Akce se zúčastní více než osm tisíc mladých lidí z celé Evropské unie, ve věku od 16 do 30 let. Účelem akce je předkládat přítomným politikům nápady od mladých lidí ohledně toho, jaká má být budoucnost jejich kontinentu, a diskutovat o tom s nimi.





Akce je zcela zdarma a je určena pro registrované skupiny více než 10 mladých lidí ze zemí EU.



V Evropském parlamentu se mohou lidé účastnit až 4 aktivit denně které budou simultánně překládány do třech jazyků – angličtiny, francouzštiny a němčiny.





Je to i vaše Evropa. Abyste si mohli i vy vyzkoušet zauvažovat o tématech, která se budou probírat v Evropském parlamentu, připravili jsme si pro vás, výběr otázek, ke kterým se můžete vyjadřovat na stránkách BL, pokud je vám nad 30 let, nebo přímo na stránkách EYE European Youth Ideas, pokud je vám mezi 16 – 30 lety, zde: https://www.europeanyouthideas.eu/questions



Druhé téma, které vám dnes přinášíme, je:



AUTOMATION AND GLOBALISATION: HOW TO ENSURE A FAIR SHARE? AUTOMATIZACE A GLOBALIZACE: JAK ZAJISTIT FÉROVÝ PODÍL?

Sílí obavy, zda globalizace a automatizace přinese prospěch jen “malému množství šťastlivců”, anebo zda budou fungovat pro všechny.



Do jakých oborů byste investovali finance a vzdělávání, abyste snížili nezaměstnanost mladých lidí?





https://www.europeanyouthideas.eu/automation-and-globalisation-how-ensure-fair-share



Co si o tom myslíte vy?





Některé odpovědi mladých lidí:

Evropa by měla vyrábět toho víc sama. V Evropě by měly vzniknout elektronické továrny. Bude zapotřebí automatizace pro zravotnictvím, pro genetiku, pro vysoce moderní vědu. Musíme lépe začít ukazovat teenagerům, že věda může být opravdu zajímavá. Anebo naučit děti kódovat počítačové hry. Víc by se mělo vydávat na základní vědu (2 procenta HDP, to má být vtip?) Víc hledat schopné mladé lidi a propojovat je navzáje. Vyúka ve školách by taky měla být elastičtější a dovolovat žákům, aby se věnovali tomu, co je baví.

Automatizace vyvolává nezaměstnanost, řešením by bylo ji zdanit, aby bylo možno zaplatit podporu v nezaměstnanosti pro mladé lidi, kteří nebudou schopni nalézt práci. Těch daní je možno také použít pro investice do nových sektorů.