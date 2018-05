Velezrada, nebo veleblbost? Globální soumrak spekulantů aneb Luftjarda zasahuje...

Zábavnější, než si myslíte...

24. 5. 2018 / Bohumil Kartous

a firma. Abyste problém vyřešili, společníka poradce a "zmocněnce pro Čínu", který zřídil českou pobočku tohoto podezřelého podniku, kterého hlavní akcionář vykopne pro ztrátu důvěry ve splacení obřího dluhu,. Dává vám to celé smysl? Zvlášť když jste českým prezidentem, který má hájit jako nejvyšší ústavní činitel české národní zájmy? Dělá to Miloš Zeman záměrně a je tedy podezřelý z privatizace prezidentského úřadu ve prospěch hochštaplerů Mynáře, Nejedlého a Tvrdíka a tedy z velezrady? Nebo vůbec netuší, co se děje, podepisuje bianco směnky hochtštaplerům a není tedy již schopen vykonávat úřad? A co bude pro ČR znamenat, pokud se rozkryje fakt, že nejbližší okolí prezidenta je součástí řetězce ne úplně veřejných finančních prádelen?





po Twitteru se hádá s "Páťou" Tkáčem o tom, kdo je větší lhář. Přitom Fleet Sheet otevírá pochybnosti o tom, že není vůbec jasné, kdo je vlastně držitelem akcí v CEFC a že celá mediální přestřelka je jen nějaká hra pro veřejnost (doporučuji i komentář pod textem). O důstojnosti úřadu prezidenta už dávno nemůže být řeč, tady jde o významné podezření z toho, že celý projekt CEFC, i díky propojení na neprůhlednou banku J&T (o vazbách podílníků více v článku Česká oligarchická struktura se hroutí), je kolosální podvod uskutečňovaný prostřednictvím kanceláře prezidenta ČR. Vedle toho ale běží naprosto bezprecendentní děj, který lze vnímat jako privatizaci úřadu nejvyššího ústavního činitele a vážné ohrožení ekonomických i diplomatických vztahů ČR se světovou ekonomickou velmocí č. 2, Čínou. Pro jistotu ještě jednou: projekt CEFC Europe, který měl být plavebním kanálem pro čínské investice nejen v ČR, ale v celé EU, jak deklarovali lidé okolo Zemana, zkrachoval. Jeho zakladatel je pravděpodobně zadržován čínskou vládou, čínská vláda jeho podnik násilně převzala, podnik de facto přestal existovat. "Jarda" Tvrdík, člověk, který byl Zemanem zmocněn pro jednání o čínských investicích, byl zbaven svého postavení ve společnosti akcionářem J&T





V souvislosti s možnou velezradou či neschopností vykonávat úřad je třeba zodpovědět tyto otázky: Koho jede "Jarda" Tvrdík zastupovat do Číny? Jak je možné, že se kancelář prezidenta ocitla personálně propojená s podezřením z mezinárodního finančního podvodu? Jak je možné, že tito lidé nadále organizují - za peníze daňových poplatníků - oficiální cesty do Číny, jsou-li v centru podezření?





zveřejnil před pár dny analytickou zprávu a vlivu ruských peněz v Londýně, v níž detailně rozkrývá naprostou naivitu ve stylu "welcome money wherever you are coming from" a postupné prorůstání vlivu ruských oligarchů na politický a veřejný život, doporučující britské vládě tvrdá opatření a sankce vůči adresně jmenovaným ruským oligarchům, kteří perou v UK peníze. Česká větev je sice pouhý apendix, nicméně podaří-li se rozplést pavučinu vztahů v pozadí, velmi pravděpodobně se nadějeme dalších zajímavých odhalení a - jak jsem naznačoval v předchozím článku - bude to mít významnou soudní dohru s nešťastným koncem pro významnou část českých ekonomických a politických kruhů. Je více než zřejmé, že třeba takový Nejedlý je přímo spojen se stejnými kruhy, na které upozorňuje zpráva britského parlamentu. Závažná podezření, které navíc přiživuje skutečnost, o níž referovaly Lidové noviny ve výše odkazovaném článku o Jardovi a Páťovi: v ČR údajně byla skupina agentů FBI, která se zajímá o praní špinavých peněz právě v souvislosti s CEFC. Tuto informaci mají mít Lidové noviny pravděpodobně od svého majitele Andreje Babiše, což mimochodem hovoří docela jednoznačně jak o důvěryhodnosti českých politiků, tak o tom, jakou radost Babiš z vývoje má. Každopádně jde o věc, která svým rozsahem a dopadem přesahuje hranice ČR a "pouhé" bilaterální vztahy s Čínou. Jde s velkou pravděpodobností o globální akci proti nezákonným finančním spekulacím, jejíž součástí jsou například i současné sankce proti ruských oligarchickým kruhům v USA a ve Velké Británii . Výbor pro zahraniční vztahy dolní komory britského parlamentu





o čemž dokonale svědčí náklonnost Stevea Bannona, militantního demagoga a bývalého hlavního stratéga Donalda Trumpa. Mohl by se ale ještě dožít toho, že bude zostuzen pro naprostou neschopnost (či zločinnost), pokud se výše uvedenými podezřeními bude někdo kompetentní zabývat a pokud se podaří prokázat zneužití prezidentského úřadu a ohrožení zájmů ČR. Tvrdit, že je mi Zemana líto, není s ohledem na jeho záměrnou destruktivní činnost, s níž se podepsal na politickém diskursu v ČR v posledních letech, na místě. Dohru to může mít i pro samotného Zemana, který se už dnes dostal mezinárodní karantény,





Senátoři STAN chtějí Ústavnímu soudu předložitkvůli jeho výrokům o tom, že se v Československu vyráběl a testoval nervový jed novičok. Domnívám se, že je to krok, který nemá šanci na úspěch, jelikož uvést pouhý fakt ještě neprokazuje to, že jednal Zeman proti zájmům země. Byť je pravděpodobné, že při své postupující neschopnosti posoudit realitu, dopouští se český prezident pošetilostí podobného ražení, asi s představou, že skutečně někomu pomáhá, že za to bude ctěn a že to přispěje k dobrým vztahům s mocnými, o nichž se zeman domnívá, že jich nabyl. Je to životem unavený člověk.